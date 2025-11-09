Βορίζια: Προφυλακιστέα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, ενώ τα τρία άτομα ήταν να απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί, η ανακρίτρια μετέβη σήμερα το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων.

Μετά την απολογία τους κρίθηκαν και οι τρεις προφυλακιστέοι.

Διαβάστε επίσης