Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τον αυτοσχέδιο αγώνα στην εθνική οδό

Τέσσερις ταυτοποιήσεις ατόμων για τον αυτοσχέδιο αγώνα στη Χαλκίδα που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής όταν ομάδα νεαρών με μηχανάκια μετέτρεψε την εθνική οδό Χαλκίδας–Σχηματαρίου σε πίστα αγώνων.

Το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα σημειώθηκαν απίστευτα περιστατικά, όταν μια ομάδα νεαρών που οδηγούσε μοτοσικλέτες έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα για να πραγματοποιήσει παράνομους αγώνες ταχύτητας, παρουσία δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το επικίνδυνο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν στην κυκλοφορία για περίπου δεκαπέντε λεπτά, καθώς η γέφυρα παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές οχημάτων.

Οι δύο συλληφθείς είναι μοτοσικλετιστές και οι άλλοι δύο είναι θεατές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Στους συλληφθείς θα επιβληθεί πρόστιμο.

