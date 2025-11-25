Εντοπισμός οπλοστασίου στο Ρέθυμνο - Ιερομόναχος ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισαν αστυνομικοί στο Ρέθυμνο σε έρευνες που έκαναν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας…. ιερομόναχος.

Πολεμικά τυφέκια, πιστόλια, περίστροφο, υποπολυβόλο, κυνηγετικά όπλα, ξιφος, ξιφολογχες , χειροβομβίδες είναι μόνο μερικα από τα ευρήματα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου που έκαναν έρευνες σε σπίτια και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν οι πέντε συλληφθέντες.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 36 έως 52 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

