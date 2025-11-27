Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

Αδιανόητο και σατανικό το σχέδιο που είχε «υφάνει» η 46χρονη

Το τέλειο έγκλημα προσπάθησε να οργανώσει η 46χρονη, η οποία δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Μετά τη στυγερή δολοφονία, η δράστις θέλησε να καλύψει τα ίχνη της και να δημιουργήσει ένα άλλοθι για να μη στρέψει πάνω της τις υποψίες. Γι’ αυτό έστελνε μηνύματα στο κινητό του θύματος, γράφοντάς της «μαμά τι κάνεις; Πού είσαι;».

«Πού είναι τα λεφτά;» – Ο ανατριχιαστικός διάλογος πριν από το έγκλημα

75χρονη: Σε παρακαλώ αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω.

46χρονη: Πού είναι τα λεφτά; Δώσε μου τα λεφτά.

75χρονη: Εκεί… εκεί πέρα έχει, εκεί που είναι οι ρόδες… πάρε τα και φύγε παιδί μου, δε σε είδα, δε σε ξέρω…

Ο παραπάνω διάλογος καταγράφηκε στο ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, που αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο για τη φρικιαστική δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της. Παρά την προσπάθεια της δράστιδος να απενεργοποιήσει την κάμερα, άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να αποτυπωθούν οι εκκλήσεις της ηλικιωμένης και λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή να ψελλίζει το «Πάτερ ημών».

Η προσπάθεια για άλλοθι μετά το έγκλημα

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη επιχείρησε να δημιουργήσει την εικόνα ανησυχίας και ενδιαφέροντος, στέλνοντας μηνύματα στο κινητό της πεθεράς της όπως «μαμά τι κάνεις; Πού είσαι;» και αργότερα «μαμά, καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;». Παράλληλα, εντοπίστηκαν και δύο κλήσεις από το κινητό της προς το σταθερό τηλέφωνο της 75χρονης, σε μια προφανή προσπάθεια να χτίσει άλλοθι.

Όταν τα μέλη της οικογένειας άρχισαν να ανησυχούν για την απουσία επικοινωνίας, η 46χρονη μετέβη στο σπίτι της ηλικιωμένης μαζί με την κόρη της και εκεί εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή.

Η περίεργη συμπεριφορά και οι συνομιλίες με τον σύζυγο

Μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, η ψυχολογική της κατάσταση χαρακτηριζόταν από έντονη ανησυχία. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον σύζυγό της φέρεται να έλεγε: «Αν βρεθούν τα αποτυπώματά μου μέσα, θα με μπλέξουν. Φοβάμαι ότι θα με μπλέξουν». Εκείνος προσπαθούσε να την καθησυχάσει, τονίζοντας πως η παρουσία τους στο σπίτι ήταν συχνή λόγω των προβλημάτων υγείας της μητέρας του.

Στην κατάθεσή της ισχυρίστηκε πως λόγω πανικού έπιασε αντικείμενα στον χώρο, όπως μια τσάντα που βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι και την πέταξε στο πάτωμα, επιχειρώντας ουσιαστικά να δικαιολογήσει την ύπαρξη αποτυπωμάτων και DNA.

Τα κρίσιμα λάθη που την πρόδωσαν

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό, τα λάθη αποδείχθηκαν καθοριστικά. Το αυτοκίνητο του πατέρα της καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να απομακρύνεται από την περιοχή μετά τη δολοφονία, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν ίχνη αίματος της 75χρονης στον λεβιέ ταχυτήτων. Επιπλέον, το ηχητικό ντοκουμέντο επιβεβαίωσε ότι το θύμα δεν είχε αναγνωρίσει τη δράστιδα, κάτι που καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι την μαχαίρωσε επειδή φοβήθηκε μήπως την αναγνωρίσει.

Το κίνητρο και τα χρήματα που εξαφανίστηκαν

Βασικό κίνητρο φαίνεται να ήταν η οικονομική πίεση. Από τα 10.000 ευρώ που είχε δώσει η ηλικιωμένη στο ζευγάρι για φύλαξη, επέστρεψαν τα 8.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν ποτέ. Σύμφωνα με την δικογραφία, η 46χρονη είχε ήδη χάσει 1.100 ευρώ στον τζόγο και σχεδίασε τη ληστεία για να καλύψει την απώλεια.

Αν και ισχυρίστηκε πως δεν κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα, στο σπίτι της εντοπίστηκαν κοσμήματα που αναγνωρίστηκαν ως ιδιοκτησία της 75χρονης, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι αφαίρεσε και χρηματικό ποσό.

Πιθανή ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Οι συνήγοροι υπεράσπισης εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς η κατηγορουμένη έχει αναφέρει παλαιότερες νοσηλείες για κρίσεις πανικού και βαριά κατάθλιψη. Ωστόσο, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι κατά την απολογία της είχε πλήρη διαύγεια και σαφή συνείδηση των πράξεών της.

Από την έρευνα δεν προέκυψε εμπλοκή τρίτου προσώπου και όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η 46χρονη έδρασε μόνη της, οργανώνοντας μεθοδικά ένα σχέδιο που όμως κατέρρευσε κάτω από το βάρος των αποδείξεων και των ίδιων της των λαθών.

