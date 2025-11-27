Σαλαμίνα: Αποφασισμένη να πει όλη την αλήθεια η 46χρονη - «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας»

«Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», δήλωσε μεταξύ άλλων μέσα από τη φυλακή η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ 

Η 46χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Αποφασισμένη να πει όλη την αλήθεια για τη μοιραία νύχτα της 31ης Οκτωβρίου που δολοφόνησε με βάναυσο τρόπο την πεθερά της στη Σαλαμίνα, δηλώνει μέσα από τη φυλακή η 46χρονη καθ΄ομολογίαν δολοφόνος.

Σε δήλωση της που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 η 46χρονη δήλωσε πως μετανιώνει κάθε λεπτό από εκείνη τη νύχτα, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη δεν έχει καταλάβει πως έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει την ίδια της την πεθερά.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», δήλωσε.

«Έμεινε στο αυτοκίνητο μισή ώρα πριν μπει στο σπίτι της 75χρονης σκεπτόμενη τι πάει να κάνει», ανέφερε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα.

Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της ηλικιωμένης στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα συνεχίζει να αποκαλύπτει σκοτεινές λεπτομέρειες. Η 46χρονη νύφη της, φέρεται να οδηγήθηκε στο έγκλημα λόγω οικονομικών αδιεξόδων και εθισμού στον τζόγο.

Ο κύριος Βασίλης, γείτονας και στενός φίλος της 75χρονης για περισσότερα από 25 χρόνια, μίλησε στο Newsbomb συγκλονισμένος από τη βίαιη απώλεια της γυναίκας που, όπως είπε, υπήρξε «καλή, ήρεμη και πάντα χαμογελαστή».

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το σπίτι της 75χρονης

«Δεν είχα δει ποτέ τη νύφη της που τη σκότωσε. Με την Στέλλα, κάναμε παρέα τόσα χρόνια, πηγαίναμε μαζί στη θάλασσα. Καλή γυναίκα… Το τελευταίο διάστημα χρειαζόταν λίγη βοήθεια, αλλά περπατούσε, ήταν λειτουργική. Εκείνη τη μέρα έλειπε η γυναίκα που την πρόσεχε, είχε ρεπό», ανέφερε εμφανώς φορτισμένος.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Το σπίτι της 75χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη μετά το σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο της 75χρονης, η ηλικιωμένη τους είχε εμπιστευθεί 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της. Όταν το ποσό «χάθηκε», οι Αρχές εκτιμούν ότι η δράστις το είχε χάσει στον τζόγο. Ο σύζυγός της μάζεψε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψουν, αλλά η 46χρονη αδυνατούσε να καλύψει τις τελευταίες 2.000.

Τότε ήταν που αποφάσισε να στήσει τη ληστεία.

Το προμελετημένο σχέδιο και το άγριο έγκλημα

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, η 46χρονη κατέβηκε από την πλευρά του βουνού, έχοντας προηγουμένως στρέψει με εφαρμογή τις κάμερες ασφαλείας σε άλλα σημεία. Έσπασε το παράθυρο και μπήκε στο σπίτι με καλυμμένο πρόσωπο.

Με απειλές απαίτησε από την ηλικιωμένη τα χρήματα. Όταν φοβήθηκε ότι εκείνη την αναγνώρισε, άρχισε να τη χτυπά με μπουκάλι στο πρόσωπο και το κεφάλι. Στη συνέχεια την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στον λαιμό, στο κεφάλι και στα πλευρά.

Αφαίρεσε περίπου 8.000 ευρώ και διέφυγε με το αυτοκίνητο του πατέρα της.

σαλαμινα

Το ηχητικό ντοκουμέντο που «μίλησε»

Παρότι οι κάμερες στραφήκαν αλλού, κατέγραψαν ηχητικά ολόκληρη τη σκηνή διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Ακούγονται οι πιέσεις, ο ξυλοδαρμός και οι εκκλήσεις της 75χρονης: «Αγόρι μου, μην με χτυπάς…»

Λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα, η 75χρονη ψελλίζει το «Πάτερ Ημών».

Το ηχητικό, μαζί με ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της δράστιδος, οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Η νύφη ομολόγησε τη δολοφονία το πρωί της Τρίτης 25/11, λέγοντας: «Το έκανα εγώ… Με οδήγησαν τα οικονομικά αδιέξοδα και ο φόβος ότι θα με αναγνώριζε».

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Στο τέλος του δρόμου η 46χρονη είχε αφήσει το ΙΧ της

Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, όπου της απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Η οικογένεια, που από την πρώτη στιγμή είχε υποψίες, συνεργάστηκε στενά με τις Αρχές για να πέσει φως στο έγκλημα.

46χρονη

Έξω από το σπίτι της 75χρονης, τέσσερα μικρά φαναράκια καίνε ακόμη. Λέγεται πως τα άφησαν τα πέντε παιδιά της, ως ένα σιωπηλό αντίο.

σαλαμινα

