Άνω Λιόσια: Αστυνομικοί γκρέμισαν πόρτες και μπανιέρα για να βρουν την κοκαΐνη

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στα Άνω Λιόσια, όταν αστυνομικοί της ασφάλειας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο σε σπίτι στον καταυλισμό της Λίμνης, έπειτα από πολυήμερη έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών.

Το σπίτι του κυκλώματος λειτουργούσε σαν κανονικό οχυρό: θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και «τσιλιαδόροι» που παρακολουθούσαν κάθε κίνηση στην περιοχή.

Οι αρχές, ωστόσο, είχαν ήδη συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία και περίμεναν τη στιγμή για να επέμβουν.Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι Ρομα πρόλαβαν να ταμπουρωθούν και επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, ρίχνοντας ποσότητες κοκαΐνης στη μπανιέρα.

Οι αστυνομικοί έσπασαν τη θωρακισμένη πόρτα με ειδικά εργαλεία και εισέβαλαν στο σπίτι.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, προχώρησαν ακόμη και στο γκρέμισμα της μπανιέρας, από όπου ανέσυραν τις ναρκωτικές ουσίες που είχαν μόλις απορριφθεί.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εντοπίστηκαν ζυγαριά ακριβείας, πτυσσόμενο γκλομπ και 5.500 ευρώ σε μετρητά, ενισχύοντας την εικόνα οργανωμένης δράσης.

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή τους.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητας των συγκεκριμένων γυναικών αλλά και πιθανές διασυνδέσεις τους με πρόσωπα εντός της φυλακής.