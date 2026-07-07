Νίκαια: Βίντεο ντοκουμέντο - Υπάλληλος ζαχαροπλαστείου αντιμετώπισε ληστή με... σφουγγαρίστρα

Snapshot Μια υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια αντιστάθηκε σε ληστή χρησιμοποιώντας μια σφουγγαρίστρα για να τον χτυπήσει και να τον διώξει.

Ο ληστής πυροβόλησε τρεις φορές με όπλο ρέπλικα για να τρομοκρατήσει την υπάλληλο, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς.

Το ζαχαροπλαστείο έχει υποστεί τουλάχιστον 25 επιθέσεις ληστών πρόσφατα, παρά τη θέση του σε κεντρικό δρόμο της Νίκαιας.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει διαρρήξεις που περιλαμβάνουν θραύση τζαμαρίας και αναζήτηση χρημάτων στο ταμείο.

Τα χρήματα που πήρε ο ληστής από το περιστατικό ανέρχονται σε περίπου 600

700 ευρώ. Snapshot powered by AI

Με μια… σφουγγαρίστρα, μια υπάλληλος αντιστάθηκε σε ληστή σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια. Για να την τρομοκρατήσει, ο ληστής πάτησε τη σκανδάλη τρεις φορές, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για όπλο ρέπλικα.

«Καθ' όλη τη διάρκεια κρατούσε το όπλο στραμμένο προς εμένα», ανέφερε η υπάλληλος ζαχαροπλαστείου που έπεσε θύμα ληστείας στο STAR.

Με αργό και σταθερό βήμα, ηλικιωμένος ληστής εισβάλλει σε ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας. Στο χέρι κρατά ένα πιστόλι, φορά καπέλο και γάντια. Κατευθύνεται προς το ταμείο και απειλεί την υπάλληλο.

«Μου λέει "θέλω τα λεφτά". Του λέω "σε παρακαλώ μη με πειράξεις" και απαντά "πάρε μια σακούλα και απλά βάλε τα λεφτά από το ταμείο».

Την ώρα που ο ληστής κοιτάζει προς τον δρόμο, η υπάλληλος πατά διακριτικά το κουμπί του συναγερμού. Ο δράστης πανικοβάλλεται και αρχίζει να πυροβολεί.

«Κρύβομαι πίσω από τα ψυγεία. Σηκώνει το χέρι του και αρχίζει και πυροβολεί τρεις φορές. Κατάλαβα ότι είναι ψεύτικο το όπλο, ήταν σαν καψουλάκια πανηγυριού. Ήθελε να με τρομάξει. Τα λεφτά ήταν 600 - 700 ευρώ».

Η θαρραλέα υπάλληλος αρπάζει τη σφουγγαρίστρα και αρχίζει να τον χτυπά στα χέρια, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει και να τον διώξει από το κατάστημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών. Το τελευταίο διάστημα έχουν εισβάλλει τουλάχιστον 25 φορές, κι όλα αυτά σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Νίκαιας, στην Πέτρου Ράλλη.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει κι άλλες διαρρήξεις στο ίδιο ζαχαροπλαστείο. Ένας από τους δράστες θρυμματίζει την τζαμαρία, εισβάλλει στο κατάστημα και ερευνά το ταμείο αναζητώντας χρήματα. Μέσα σε λίγα λεπτά γίνεται καπνός.