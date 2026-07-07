Νίκαια: Βίντεο ντοκουμέντο - Υπάλληλος ζαχαροπλαστείου αντιμετώπισε ληστή με... σφουγγαρίστρα

Οι πρώτες ενδείξεις από τις κάμερες ασφαλείας «δείχνουν» ως δράστη έναν ηλικιωμένο

Δημήτρης Δρίζος

Νίκαια: Βίντεο ντοκουμέντο - Υπάλληλος ζαχαροπλαστείου αντιμετώπισε ληστή με... σφουγγαρίστρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια αντιστάθηκε σε ληστή χρησιμοποιώντας μια σφουγγαρίστρα για να τον χτυπήσει και να τον διώξει.
  • Ο ληστής πυροβόλησε τρεις φορές με όπλο ρέπλικα για να τρομοκρατήσει την υπάλληλο, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς.
  • Το ζαχαροπλαστείο έχει υποστεί τουλάχιστον 25 επιθέσεις ληστών πρόσφατα, παρά τη θέση του σε κεντρικό δρόμο της Νίκαιας.
  • Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει διαρρήξεις που περιλαμβάνουν θραύση τζαμαρίας και αναζήτηση χρημάτων στο ταμείο.
  • Τα χρήματα που πήρε ο ληστής από το περιστατικό ανέρχονται σε περίπου 600
  • 700 ευρώ.
Snapshot powered by AI

Με μια… σφουγγαρίστρα, μια υπάλληλος αντιστάθηκε σε ληστή σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια. Για να την τρομοκρατήσει, ο ληστής πάτησε τη σκανδάλη τρεις φορές, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για όπλο ρέπλικα.

«Καθ' όλη τη διάρκεια κρατούσε το όπλο στραμμένο προς εμένα», ανέφερε η υπάλληλος ζαχαροπλαστείου που έπεσε θύμα ληστείας στο STAR.

Με αργό και σταθερό βήμα, ηλικιωμένος ληστής εισβάλλει σε ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας. Στο χέρι κρατά ένα πιστόλι, φορά καπέλο και γάντια. Κατευθύνεται προς το ταμείο και απειλεί την υπάλληλο.

«Μου λέει "θέλω τα λεφτά". Του λέω "σε παρακαλώ μη με πειράξεις" και απαντά "πάρε μια σακούλα και απλά βάλε τα λεφτά από το ταμείο».

Την ώρα που ο ληστής κοιτάζει προς τον δρόμο, η υπάλληλος πατά διακριτικά το κουμπί του συναγερμού. Ο δράστης πανικοβάλλεται και αρχίζει να πυροβολεί.

«Κρύβομαι πίσω από τα ψυγεία. Σηκώνει το χέρι του και αρχίζει και πυροβολεί τρεις φορές. Κατάλαβα ότι είναι ψεύτικο το όπλο, ήταν σαν καψουλάκια πανηγυριού. Ήθελε να με τρομάξει. Τα λεφτά ήταν 600 - 700 ευρώ».

Η θαρραλέα υπάλληλος αρπάζει τη σφουγγαρίστρα και αρχίζει να τον χτυπά στα χέρια, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει και να τον διώξει από το κατάστημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών. Το τελευταίο διάστημα έχουν εισβάλλει τουλάχιστον 25 φορές, κι όλα αυτά σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Νίκαιας, στην Πέτρου Ράλλη.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει κι άλλες διαρρήξεις στο ίδιο ζαχαροπλαστείο. Ένας από τους δράστες θρυμματίζει την τζαμαρία, εισβάλλει στο κατάστημα και ερευνά το ταμείο αναζητώντας χρήματα. Μέσα σε λίγα λεπτά γίνεται καπνός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Απόψε το δείπνο ηγετών - Σε δοκιμασία το μέλλον της Συμμαχίας

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου επαναφέρει στο κάδρο τον Τσίπρα, υποβαθμίζει τον Σαμαρά και επιχειρεί να κλείσει το μέτωπο Ντόκου

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Βίντεο ντοκουμέντο - Υπάλληλος ζαχαροπλαστείου αντιμετώπισε ληστή με... σφουγγαρίστρα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών - Δεν αποδεικνύεται ενοχοποίηση του Ιταλού

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

06:49WHAT THE FACT

Συναγερμός για της «κρυφές» ρωγμές της Ανταρκτικής - Οι κίνδυνοι που φέρνουν

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

06:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολεμικός Πολάκης ενόψει ΚΕ: «Ή ταν ή επί τας»

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με φυσιολογικές θερμοκρασίες και αστάθεια στα ορεινά η Τρίτη – Μέχρι 7 μποφόρ οι άνεμοι

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:20LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

04:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

04:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό – Οι προθεσμίες και τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 7 Ιουλίου

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πλήγμα σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν – Οι ΗΠΑ δείχνουν το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

04:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της - Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε live εικόνα

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών - Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο» που ξετύλιξε το κουβάρι

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με φυσιολογικές θερμοκρασίες και αστάθεια στα ορεινά η Τρίτη – Μέχρι 7 μποφόρ οι άνεμοι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών - Δεν αποδεικνύεται ενοχοποίηση του Ιταλού

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

20:12LIFESTYLE

Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ