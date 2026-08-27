Μπαράζ κλοπών σε σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη - Τρεις συλλήψεις

Snapshot Μία ομάδα τεσσάρων ατόμων διέπραξε 16 κλοπές σε σούπερ μάρκετ στη δυτική Θεσσαλονίκη μέσα σε 26 ημέρες.

Συνελήφθησαν τρεις από τους φερόμενους δράστες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος.

Οι κλοπές έγιναν σε 15 σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα ψιλικών σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η συνολική αξία των κλαπέντων προϊόντων υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τις 16.000 ευρώ.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν διαφορετική σύνθεση ομάδας και αυτοκίνητο για τις επιθέσεις τους. Snapshot powered by AI

Μπαράζ κλοπών σε σούπερ μάρκετ στη δυτική Θεσσαλονίκη φέρεται να πραγματοποίησε ομάδα τεσσάρων ατόμων, που μέσα σε διάστημα μόλις 26 ημερών πραγματοποίησε συνολικά 16 χτυπήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις εκ των φερόμενων δραστών- δυο ημεδαποί κι ένας αλλοδαπός (22, 35 και 33 ετών, αντίστοιχα), ενώ αναζητείται ο τέταρτος κατηγορούμενος (42χρονος ημεδαπός).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, οι τέσσερις παραπάνω φέρεται να δρούσαν από την 1η έως τις 26 Αυγούστου σε Κορδελιό, Εύοσμο, Σταυρούπολη, Νεάπολη, Πεύκα και Ωραιόκαστρο.

Στο στόχαστρό τους μπήκαν 15 σούπερ μάρκετ κι ένα κατάστημα ψιλικών, απ' όπου αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ και 110 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, προκάλεσαν φθορές που ξεπερνούν τις 16.000 ευρώ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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