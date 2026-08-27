Λάρισα: Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο - Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Snapshot Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά από παράσυρση από τρένο στη Λάρισα το πρωί της Πέμπτης.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:30 και κινητοποίησε 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό και την 8η ΕΜΑΚ.

Ο άνδρας ήταν αγνώστων στοιχείων και ανασύρθηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το ενδεχόμενο αυτοκτονίας εξετάζεται ως πιθανή αιτία του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από συρμό τρένου, στη Λάρισα, σήμερα Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άνδρας είναι νεκρός. Τα πρώτα σενάρια κάνουν λόγο για απόπειρα αυτοκτονίας.

Σημειώνεται ότι λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Στο μεταξύ, η αμαξοστοιχία παραμένει ακινητοποιημένη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών, οι οποίοι με λεωφορεία θα μεταφερθούν στον Σιδηδρομικό Σταθμό της Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης (27/8).

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας καθώς και απο την 8η ΕΜΑΚ με 3 οχήματα.

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».

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