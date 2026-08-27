Ρόδος: Στο εδώλιο 27χρονος για γυμνές φωτογραφίες 13χρονης

Snapshot Ένας 27χρονος παραπέμπεται σε δίκη για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου, με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι στη Ρόδο.

Η δίκη ορίστηκε για τις 5 Οκτωβρίου 2026 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου.

Η γνωριμία του κατηγορούμενου με το ανήλικο κορίτσι έγινε μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού και συνεχίστηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram και Facebook.

Ο 22χρονος τότε κατηγορούμενος φέρεται να πίεσε τη 13χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και να της απέστειλε άσεμνο φωτογραφικό υλικό με σεξουαλικές προτάσεις.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα που διαδραματίστηκαν το 2020 σε νησί των Δωδεκανήσων και θα κριθεί σχεδόν έξι χρόνια μετά. Snapshot powered by AI

Μία σοβαρή υπόθεση με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι και με επίκεντρο την επικοινωνία μέσω διαδικτύου αναμένεται να απασχολήσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου, με έναν 27χρονο σήμερα άνδρα να παραπέμπεται σε δίκη για δύο πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου προσδιόρισε τη δίκη για τις 5 Οκτωβρίου 2026. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραμένει ελεύθερος, ήταν 22 ετών την περίοδο κατά την οποία φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις, τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το κορίτσι ήταν τότε 13 ετών.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, καθώς και για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου κάτω των 15 ετών.

Η γνωριμία μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού

Κατά το κατηγορητήριο, η πρώτη επαφή του τότε 22χρονου με τη 13χρονη έγινε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παιχνιδιού. Η επικοινωνία τους φέρεται στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Instagram και το Facebook.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να πίεσε την ανήλικη, η οποία είχε γεννηθεί τον Αύγουστο του 2007, να του αποστείλει γυμνές φωτογραφίες της μέσω προσωπικών μηνυμάτων στο Instagram.

Η κατηγορία αφορά τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες της 13χρονης, τις οποίες ο τότε 22χρονος φέρεται να απέκτησε και να κατείχε στον λογαριασμό του για προσωπική χρήση.

Τα μηνύματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο

Η δεύτερη πράξη για την οποία παραπέμπεται αφορά το περιεχόμενο της διαδικτυακής επικοινωνίας του με την ανήλικη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να της απέστειλε μέσω διαδικτύου άσεμνο φωτογραφικό υλικό του ίδιου και να της έκανε προτάσεις με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο.

Κατά την κατηγορία, με τις ενέργειες αυτές προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης, γνωρίζοντας ότι το κορίτσι δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

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