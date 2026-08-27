Λασίθι: Αστυνομική επιχείρηση με 6 συλλήψεις για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και 42.820 ευρώ

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Λασίθι: Αστυνομική επιχείρηση με 6 συλλήψεις για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και 42.820 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Σε αστυνομική επιχείρηση στο Λασίθι συνελήφθησαν έξι άτομα για εμπλοκή σε εγκληματική ομάδα και παραβάσεις ναρκωτικών.
  • Κατασχέθηκαν 132,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 γραμμάρια κάνναβης, 0,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 42.820 ευρώ, οχήματα και εξοπλισμός σχετικός με τα ναρκωτικά.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας με τη συμμετοχή πολλών αστυνομικών τμημάτων και της ΕΚΑΜ Κρήτης.
  • Τα κατασχεθέντα χρήματα θεωρούνται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, ενώ τα οχήματα χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.
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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (27/8) σε περιοχές του Λασιθίου, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, περισσότερα από 42.000 ευρώ και οχήματα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου και πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Δήμων Σητείας και Ιεράπετρας.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, της ΟΠΚΕ Ηρακλείου, καθώς και στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 132,9 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 42.820 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την Αστυνομία θεωρούνται προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα
  • 3 γραμμάρια κάνναβης
  • 0,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας»
  • μία ζυγαριά
  • έξι κινητά τηλέφωνα
  • τέσσερις συσκευές θρυμματισμού κάνναβης

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, καθώς θεωρήθηκαν μέσα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.

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Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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