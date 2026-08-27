Τροχαίο στην Αττική Οδό: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο μετά την έξοδο Ηρακλείου.

Λόγω του ατυχήματος, οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας παραμένουν κλειστές, προκαλώντας καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από την έξοδο Ηρακλείου έως την έξοδο Μεταμόρφωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο και ειδικό βανάκι της Αττικής Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8) στην Αττική Οδό.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την έξοδο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδού εξαιτίας του τροχαίου πραμένουν κλειστές οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από την έξοδο της Ηρακλείου έως και την έξοδο της Μεταμόρφωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο και ειδικό βανάκι της Αττικής Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.