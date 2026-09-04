Ναύπλιο: Τρεις συλλήψεις για εμπορία και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών - Εντοπίστηκαν 23 άτομα

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις δράστες για εμπορία και εργασιακή εκμετάλλευση 23 αλλοδαπών στην Αργολίδα και άλλες περιοχές.

Οι δράστες κρατούσαν τα έγγραφα των θυμάτων και τους εξανάγκαζαν σε εργασία χωρίς καταβολή ημερομισθίου, επιβάλλοντας «τεχνητό χρέος».

Εναντίον των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, παράνομη βία, απειλή, παραβίαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών και προσωπικών δεδομένων.

Κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την εγκληματική δραστηριότητα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ένας 21χρονος αλλοδαπός. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων προχώρησαν οι Αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς με εξαναγκαστική εργασία και κρατούσαν τα έγγραφά τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το anagnostis.org, πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος παραλάμβανε, μετέφερε και απασχολούσε αλλοδαπούς στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές, καθώς και δύο γυναίκες 23 και 30 χρονών, οι οποίες τους επιτηρούσαν και τους απέτρεπαν να αποχωρήσουν.

Παράλληλα, ο 30χρονος δεν τους κατέβαλε το συμφωνημένο ημερομίσθιο, ενώ τους εξανάγκαζε στην αποπληρωμή «τεχνητού χρέους» για τη διανομή, τη διατροφή και την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων.

Οι κατηγορίες

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία η οποία περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

εμπορία ανθρώπων,

παράνομη βία,

απειλή,

παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών,

παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη 21χρονος αλλοδαπός, καθώς και άγνωστοι συνεργοί, των οποίων η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατά την επιχείρηση εντοπισμού των θυμάτων οι Αρχές βρήκαν σε σπίτι του Ναυπλίου 23 αλλοδαπούς που είχαν μεταφερθεί εκεί από τον 30χρονο και εργάζονταν για εκείνον.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τρία οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που συμμετείχαν στο κύκλωμα.

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