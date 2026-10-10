Αθήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος με διεθνές ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο άνδρας κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι εις βάρος τριών ατόμων το 2019

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Αθήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος με διεθνές ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος στο κέντρο της Αθήνας με διεθνές ένταλμα σύλληψης.
  • Κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του το 2019 στην Τουρκία.
  • Η επίθεση προκάλεσε πολλαπλά σοβαρά τραύματα στα θύματα.
  • Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας ένας 26χρονος Τούρκος που διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για σκοπούμενη ανθρωποκτονία.

Ο 26χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται ότι το 2019, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του, προκαλώντας τους πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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