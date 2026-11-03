Λιβανάτες: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το διπλό φονικό - Παραδόθηκε ο δράστης

Snapshot Ένας 45χρονος Ινδός σκότωσε με μαχαίρι δύο ανιψιούς του, ηλικίας 23 και 26 ετών, σε χοιροστάσιο στις Λιβανάτες Φθιώτιδας μετά από διαπληκτισμό.

Ο δράστης ανέβηκε σε σιλό απειλώντας να αυτοκτονήσει, αλλά μετά από διαπραγματεύσεις παραδόθηκε στις αρχές.

Και οι δύο νεαροί υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ ο 45χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο 45χρονος είχε φέρει τους ανιψιούς του στην Ελλάδα για εργασία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λαμίας, που ερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα του διπλού φονικού. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα σε χοιροστάσιο που εδρεύει στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, εκεί όπου περίπου στις 11:00 το πρωί, ένας Ινδός ύστερα από τσακωμό με δύο νεαρούς ομοεθνείς του, τούς κατέσφαξε και ανέβηκε σε ένα σιλό απειλώντας να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, θύματα είναι δύο αδέλφια, υπήκοοι Ινδίας, ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ ως δράστης φέρεται ο 45χρονος θείος τους, ο οποίος είναι ομοεθνής τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος φέρεται να είχε μεσολαβήσει ώστε οι δύο νεαροί να έρθουν στην Ελλάδα για να εργαστούν.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης και το θρίλερ με το σιλό

Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, μέσα στις εγκαταστάσεις του χοιροστασίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 45χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο ανιψιούς του, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα.

Αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, ο άνδρας ανέβηκε σε ένα από τα ψηλά σιλό ζωοτροφών της μονάδας και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Φθιώτιδα, ενώ κρίσιμη αποδείχθηκε η παρέμβαση ειδικού διαπραγματευτή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Έπειτα από διαπραγματεύσεις, ο 45χρονος πείστηκε να κατέβει από το σιλό και να παραδοθεί στις Αρχές.

Δύο νεκροί και τραυματισμένος ο 45χρονος

Από την επίθεση, ο ένας από τους δύο νεαρούς υπέκυψε στα τραύματά του στον χώρο του χοιροστασίου. Ο δεύτερος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγο αργότερα.

Τραύματα από μαχαίρι έφερε και ο 45χρονος, τα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Ο άνδρας μεταφέρθηκε επίσης, υπό αστυνομική φρούρηση, στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζόμενους και υπευθύνους της επιχείρησης, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό φονικό, αλλά και για τα κίνητρα του 45χρονου.

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