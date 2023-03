Νίκος Κοκλώνης: Τι αναφέρει η διάταξη - Οι κινήσεις του παρουσιαστή

Την επίμαχη διάταξη σκοπεύουν να προσβάλλουν δικαστικά οι νομικοί παραστάτες του Νίκου Κοκλώνη, που χθες το πρωί φέρονται να επισκέφθηκαν την Οικονομική Εισαγγελία, στην οποία έχει διαβιβασθεί το πόρισμα και η διάταξη της Αρχής

Ένα πολυδαίδαλο σύστημα εταιρειών «μαϊμού», αλλά και άλλων που και λειτουργούσαν ως «όχημα» για ξέπλυμα χρήματος περιγράφεται στη διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του Νίκου Κοκλώνη που εκδόθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης του «Μαύρου» Χρήματος.

Την επίμαχη διάταξη σκοπεύουν να προσβάλλουν δικαστικά οι νομικοί παραστάτες του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή, που χθες το πρωί φέρονται να επισκέφθηκαν την Οικονομική Εισαγγελία, στην οποία έχει διαβιβασθεί το πόρισμα και η διάταξη της Αρχής, για να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων και να προχωρήσουν στις απαραίτητες κινήσεις για αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών και του επιχειρηματία. Ωστόσο, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη από τη δέσμευση εξαιρούνται μερικώς, τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή άλλα παρόμοια έσοδα, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι στις εταιρείες του Νίκου Κοκλώνη θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά.

Η διάταξη

Στις 7 σελίδες της διάταξης που εξέδωσε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χαραλαμπος Βουρλιώτης, αναφέρεται ότι «ο ιδρυτής των ανωτέρω εταιρειών Νικόλαος Κοκλώνης, η δικηγόρος (αναφέρει όνομα), οι διαχειριστές εταιρειών (αναφέρονται δυο ονόματα) και ο λογιστής των εταιριών (αναφέρει όνομα) αναπτύσσουν κοινή, συντονισμένη και διαρκή εγκληματική δράση, με δομή και οργάνωση, με διακριτό ο καθένας ρόλο, για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσω των οποίων έχουν ως προφανή σκοπό να καταχραστούν χρήματα του ελληνικού Δημοσίου και της ευρωπαΐκής ένωσης και να προσδώσουν νομιμοφανή προέλευση σε χρήματα από παράνομες δραστηριότητες του Νικόλαου Κοκλώνη και άλλων, άγνωστης ταυτότητας προσώπων σε χώρες του εξωτερικού».

Μάλιστα, αποδίδεται στο Νίκο Κοκλωνη ότι χρησιμοποίησε σε γνώση του, «ανύπαρκτο διαχειριστή της εταιρείας του, προκειμένου να αναλάβει την ποινική ατομική και αλληλεγγύη ευθύνη των χρεών, που θα δημιουργούσαν μεθοδευμένα εταιρείες του, είτε από την παράνομη ιδιοποίηση του ΦΠΑ, είτε από τους ανεξόφλητους φόρους εισοδήματος ή φόρους μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών υποχρεώσεων».

Συγκεκριμένα, μεταξύ των εταιρειών που ίδρυσε στην Ελλάδα, κατά τον κ. Βουρλιώτη, τέσσερις είναι εικονικές εταιρείες με ανύπαρκτο διαχειριστή στις τρεις από αυτές, ενώ στην τέταρτη υπάρχει ένας «μπροστινός» υπάλληλος του λογιστή. Επιπλέον, δύο εταιρείες χαρακτηρίζονται ως «κέλυφος», καθώς έχουν την μητρική τους εταιρεία στο εξωτερικό και «δύο λειτουργούν ως εταιρείες «όχημα» νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οι οποίες μέσα από την δράση τους και τις τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούν επιχειρούν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες του Κοκλώνη Νικολάου και άλλων προσώπων».

Έπειτα από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι «η δημιουργία, η δράση τους και ημερομηνία αλλαγής στις τοποθετήσεις διαχειριστών είναι πολύ καλά οργανωμένη και μεθοδευμένη, καθώς όλα τα χρέη και όλες οι παράνομες συναλλαγές των εταιρειών πραγματοποιούνται, κυρίως, μετά την ανάληψη της διαχείρισης από τον ανύπαρκτο Μ.Α και τον μπροστινό υπάλληλο του λογιστή, για να αναλάβουν την ατομική και αλληλεγγύη ευθύνη αυτών».

Στη διάταξη γίνεται λόγος αποκόμιση παράνομου οφέλους μέσω εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου. «Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο ο Νικολός Κοκλώνης σε συνεργασία με την (…) και τους λοιπούς που αναφέρονται στην παρούσα, αποκόμισε παράνομα οφέλη εξαπατώντας το ελληνικό Δημόσιο καθώς έλαβε το ποσό των 2.032.581,62 € μέσω της επιστροφής ΦΠΑ από συναλλαγές με εικονικές εταιρίες του, έλαβε το ποσό των 615.483,24 ευρώ μέσω της επιστροφής φόρου εισοδήματος από εικονική εταιρεία, που δεν είχε καταβάλει ποτέ το φόρο και δημιούργησε χρέη, τουλάχιστον 10.036.839,72 € με τις εικονικές εταιρείας του, που συστάθηκαν με αποκλειστικό σκοπό να επωμιστούν τις οφειλές, που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν ποτέ στο ελληνικό Δημόσιο και αφορούν φοροδιαφυγή, από ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρους μισθωτών υπηρεσιών κ.α. Συνοψίζοντας η συνολική ζημιά που προκάλεσε με την δράση του στο ελληνικό Δημόσιο έρχεται τουλάχιστον το ποσό των 12.684.904,58 €».

Η χρηματοδότηση που δεν δόθηκε

Η Αρχή «χρεώνει» στο Νίκο Κοκλώνη και εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης, κονδύλι το οποίο σύμφωνα και με ανακοίνωση του υπουργείου δεν του χορηγήθηκε ποτέ. Όμως, όπως σχολιάζει αρμόδια πηγή, «επιχείρησε να λάβει χρηματοδότηση και είχε εγκριθεί ένα ποσό», συμπληρώνοντας πως στη συνέχεια δεν προχώρησε η χρηματοδότηση γιατί η εταιρία δεν είχε κάνει τα απαιτούμενα βήματα για την καταβολή του κονδυλίου που είχε εγκριθεί, εφόσον πληρούσε τα κριτήρια του νόμου.

«Ο Κοκλώνης Νικόλαος διεκδίκησε και πέτυχε τη χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους της υπό σύσταση εταιρείας Barkinwell Progress μονοπρόσωπή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δηλώνοντας εν γνώση του ότι οι συνδεδεμένες με την επιδοτούμενη εταιρεία επιχειρήσεις, «εικονικές εταιρείες» και εταιρείες «κέλυφος» και υποβάλλοντας μεταξύ των δικαιολογητικών, ψεύδη υπεύθυνη δήλωση διαχείρισης εταιρείας. Δηλαδή με προφανή δόλο και συστηματικές παραπλανητικές ενέργειες διέπραξε σε βαθμό βάσιμων υπονοιών το αδίκημα της απάτης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επωφελούμενος από την έγκριση της χρηματοδότησης της εταιρίας με το ποσό των 9.935.712,09 ευρώ» σημειώνεται στην επίμαχη διάταξη.

«Μη στοχεύετε μια εταιρεία με 600 εργαζόμενους»

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής πάντως αρνείται σε όλους του τόνους την εμπλοκή του στην υπόθεση, διατρανώνοντας την αθωότητα του και μέσω του τηλεοπτικού σόου «Just the two of us», το οποίο παρουσιάζει. «Είμαι εδώ, ρωτήστε με ό,τι θέλετε, αλλά σας παρακαλώ, σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρεία με 600 εργαζόμενους που δουλεύουν σκληρά, ζουν από αυτή και κρέμονται από το τι θα γράψετε εσείς. Εγώ είμαι εδώ για να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, αλλά αυτούς δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε».

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο Νίκος Κοκλώνης είχε εκδόσει και ανακοίνωση για το θέμα αναφέροντας: «Σχετικά με το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ελέγχομαι για νομιμοποίηση εσόδων, διευκρινίζω ότι: 1) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια σε περισσότερες από 7 χώρες, έχοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο.

2) Αναρωτιέμαι πώς το Documento γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμένα, τον «ελεγχόμενο», δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό.

3) Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια αφορούν παραγωγές γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδονται από όλους σχεδόν τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικές παραγωγές των επιχειρήσεών μου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσω των σταθμών. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές, καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε πέντε τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο.

4) Αποτελεί πάγια αρχή των εταιρειών μου και εμού να συνεργαζόμαστε και να διευκολύνουμε τις αρχές στην άσκηση του έργου τους. Αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον όποτε χρειαστεί.

5) Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα».