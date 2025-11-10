Μένης Κουμανταρέας: Πίσω στη φυλακή οι δύο καταδικασμένοι μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου

Νέα τροπή λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επέβαλε εκ νέου την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στους δύο Ρουμάνους που είχαν καταδικαστεί για το έγκλημα του Δεκεμβρίου του 2014. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν αποφυλακιστεί υπό όρους το 2022, επιστρέφουν στη φυλακή μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Η επανεκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε κατόπιν αναίρεσης που αποφάσισε το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Ο Άρειος Πάγος είχε ακυρώσει την προηγούμενη εφετειακή απόφαση, κρίνοντας ότι η αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου στους δύο καταδικασμένους στερούνταν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Έτσι, η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο για νέα κρίση.

Κατά τη νέα διαδικασία, το δικαστήριο —τακτικοί και λαϊκοί δικαστές— αποφάσισε ομόφωνα να μην αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους, ούτε αυτό του σύννομου βίου ούτε εκείνο της μη εύλογης διάρκειας της δίκης που επικαλέστηκε ο ένας εξ αυτών. Υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα και επιπλέον τέσσερα έτη φυλάκισης για την απόπειρα ληστείας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι δύο καταδικασμένοι οδηγούνται εκ νέου στις φυλακές. Στο άκουσμα της απόφασης μάλιστα, οι συγγενείς των δύο Ρουμάνων κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα.