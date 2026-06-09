Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε χειρουργός για διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς προδιάθεση για καρκίνο

Η 60χρονη γυναίκα προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντας υπέρ της αποζημίωση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε χειρουργός για διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς προδιάθεση για καρκίνο
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  • Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή για προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς γονιδιακή προδιάθεση για καρκίνο.
  • Η κατηγορία μετατράπηκε σε πλημμέλημα βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών στον γιατρό.
  • Η 60χρονη ασθενής υποβλήθηκε στη μαστεκτομή μετά από ψευδή ενημέρωση ότι το γονιδιακό τεστ ήταν θετικό, ενώ στην πραγματικότητα το τεστ δεν είχε γίνει ποτέ.
  • Μετά την επέμβαση, η γυναίκα αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές και ψυχολογική ταλαιπωρία, και τελικά δικαιώθηκε με αποζημίωση από τα αστικά δικαστήρια.
  • Ο γιατρός αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η επέμβαση ήταν ιατρικά ορθή και συμφωνημένη με την ασθενή, επικαλούμενος το οικογενειακό ιστορικό και τις κλινικές ενδείξεις.
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Γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή, επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο.

Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον χειρουργό – γιατρό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος, κατά μετατροπή της κατηγορίας από κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Επιπλέον το Δικαστήριο τού αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά- τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών.

Η υπόθεση εκκινεί το 2018 σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, με καταγγέλλουσα μία 60χρονη (σήμερα), η οποία λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού υποβαλλόταν τακτικά σε προληπτικούς ελέγχους. Όπως ανέφερε η ίδια, το φθινόπωρο εκείνου του έτους εντοπίστηκαν ασβεστώσεις στο στήθος της και ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της συνέστησε να κάνει γονιδιακό έλεγχο για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό, με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα και υποβλήθηκε στο χειρουργείο μέσα σε λίγες ημέρες, όπως κατέθεσε η 60χρονη παθούσα στο δικαστήριο. Μετά την επέμβαση αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές -κατάσταση που, όπως ανέφερε, την οδήγησε στην αφαίρεση των ενθεμάτων και σε πολύμηνη ταλαιπωρία, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές παρεμβάσεις.

Κατά την καταγγελία της, μετά τα σοβαρά ζητήματα στην υγεία της ήρθε σε επικοινωνία με το Ερευνητικό Κέντρο, αρμόδιο για τον γονιδιακό έλεγχο, απ’ όπου ενημερώθηκε ότι το τεστ αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ, παρότι η ίδια, όπως κατέθεσε, πλήρωσε το ποσό των 800 ευρώ στον κατηγορούμενο γιατρό. Αφού προχώρησε εν τέλει στην εξέταση, τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά, κάτι που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εάν γνώριζε εκ των προτέρων δεν θα προέβαινε σε αυτή την «μη αναστρέψιμη επέμβαση, που συνιστά ακρωτηριαστική πράξη», όπως είπε. «Το είχα πάρει απόφαση πως εάν ήταν θετικός ο γονιδιακός έλεγχος θα έκανα τη μαστεκτομή», κατέθεσε, περιγράφοντας την περιπέτεια που βίωσε κι άφησε τραύματα τόσο στο σώμα της όσο και στην ψυχολογία της.

Στην απολογία του, ο γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι η απόφαση για την προληπτική μαστεκτομή ήταν από ιατρικής άποψης «ορθή» κι ελήφθη από κοινού με την καταγγέλλουσα. Το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία της και οι ασβεστώσεις ήταν -σύμφωνα με τον ίδιο- οι παράγοντες που έπεισαν την γυναίκα να προχωρήσει στην επέμβαση. «Έπαιξε ρόλο και το αισθητικό κομμάτι», προσέθεσε, ενώ αρνήθηκε τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα αναφορικά με τον γονιδιακό έλεγχο στο Ερευνητικό Κέντρο. «Οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο», τόνισε υπεραμυνόμενος των ιατρικών του πράξεων, υπογραμμίζοντας ότι η όλη υπόθεση τον έχει επηρεάσει ψυχολογικά.

Να σημειωθεί ότι η 60χρονη γυναίκα προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν, επιδικάζοντάς της αποζημίωση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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