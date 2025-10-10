Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου – Εκλέχθηκαν οι νέοι μητροπολίτες Κονίτσης και Κορίνθου

Συνήλθε και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Με την εκλογή νέων μητροπολιτών Κονίτσης και Κορίνθου και πέντε βοηθών επισκόπων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, η τρίτη τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξεδόθη:

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025, στην τρίτη Τακτική Συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Μετά την προσευχή ανεγνώσθη ο Κατάλογος των συμμετεχόντων Ιεραρχών και διεπιστώθη απαρτία.

Ακολούθως έγινε συζήτηση επί της χθεσινής Εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, με θέμα: «Τεχνητή ευφυΐα: Η Εκκλησία μπροστά στην αναδυόμενη νέα ανθρωπολογία».

Κατόπιν επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της χθεσινής Συνεδρίας.

Εν συνεχεία άρχισε η ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης.

Επί συνόλου 77 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλογής έλαβε 67 ψήφους και η πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. Ως εκ τούτου, η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως δι᾽ εκλογής.

Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης δι᾽ εκλογής.

Για την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 77 ψηφισάντων έλαβαν:

1) Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος, ψήφους 59

2) Αρχιμανδρίτης κ. Σπυρίδων Κατραμάδος, ψήφους 34

3) Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Λιόλιος, ψήφους 21.

Επίσης ευρέθη και 1 λευκή ψήφος.

Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ο Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος με 63 ψήφους, επί συνόλου 77 ψηφισάντων, ο Αρχιμανδρίτης κ. Σπυρίδων Κατραμάδος έλαβε 9 ψήφους και ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Λιόλιος έλαβε 2 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν και 3 λευκές ψήφοι.

Κατόπιν άρχισε η ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Κορίνθου.

Επί συνόλου 77 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλογής έλαβε 67 ψήφους και η πρόταση διά καταστάσεως 10 ψήφους. Ως εκ τούτου, η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως δι᾽ εκλογής.

Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου δι᾽ εκλογής.

Για την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 77 ψηφισάντων έλαβαν:

1) Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος, ψήφους 64

2) Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, ψήφους 55

3) Αρχιμανδρίτης κ. Αρτέμιος Αργυρόπουλος, ψήφους 19.

Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Κορίνθου ο Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος με 59 ψήφους, επί συνόλου 77 ψηφισάντων, ενώ ο Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος έλαβε 18 ψήφους.

Στη συνέχεια άρχισε η ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσεως Βοηθού Επισκόπου παρά τω Αρχιεπισκόπω Αθηνών και πάσης Ελλάδος από της θέσεως του Αρχιγραμματέως, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Σκιάθου, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 2817/2000 και του άρθρου 44 παρ. 1 του Νόμου 4521/2018.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες α) κ. Ιωάννης Καραμούζης, β) κ. Ειρήναρχος Θεοδώρου και γ) κ. Ελευθέριος Σταυρακαρίδης.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Σκιάθου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Καραμούζης.

Ακολούθως, το Σώμα της Ιεραρχίας προέβη στην εκλογή των κάτωθι Βοηθών Επισκόπων:

1) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Χριστουπόλεως.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Βαρνάβας Θεοχάρης, β) κ. Παρθένιος Αμανατίδης και γ) κ. Προκόπιος Βροντάκης.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Χριστουπόλεως εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Βαρνάβας Θεοχάρης.

2) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Μητροπόλει Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Δομενίκου.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Αθηναγόρας Μπίρδας, β) κ. Δημήτριος Μπακλαγής και γ) κ. Θεόφιλος Λεμοντζής.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Δομενίκου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

3) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Επιδαύρου.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Νικόδημος Φαρμάκης, β) κ. Τίτος Γαρεφαλάκης και γ) κ. Γαβριήλ Τεκνετζόγλου.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Επιδαύρου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Φαρμάκης.

4) Του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ταλαντίου.

Προτεινόμενοι υποψήφιοι υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ήσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες: α) κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, β) κ. Μάξιμος Ματθαίου και γ) κ. Νεόφυτος Δοντάς.

Βοηθός Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ταλαντίου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης.

Μετά το πέρας της Συνεδριάσεως, ακολούθησε το Μικρό Μήνυμα των νεοεκλεγέντων Μητροπολιτών και Βοηθών Επισκόπων στην αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ., οι Μητροπολίτες Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Αλέξιος και Κορίνθου κ. Παύλος και οι Εψηφισμένοι Βοηθοί Επίσκοποι Σκιάθου κ. Ιωάννης, Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, Δομενίκου κ. Αθηναγόρας, Επιδαύρου κ. Νικόδημος και Ταλαντίου κ. Θεολόγος θα δώσουν το Μέγα Μήνυμα εντός του Καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, παρουσία Ιεραρχών, Κληρικών και πιστών.

Η χειροτονία του Εψηφισμένου Βοηθού Επισκόπου Σκιάθου κ. Ιωάννη θα τελεσθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ε.έ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών και η χειροτονία του Εψηφισμένου Βοηθού Επισκόπου Δομενίκου κ. Αθηναγόρα θα τελεσθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου ε.έ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.

Η ημερομηνία και ο τόπος χειροτονίας των λοιπών τριών Εψηφισμένων Βοηθών Επισκόπων θα ανακοινωθούν εντός της επομένης εβδομάδος.

Τέλος, σήμερα Παρασκευή 10 και την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 169ης Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

