Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Μηνά μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου, του Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Δράκωνα

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας
Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Μηνάς
  • Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
  • Βικτωρία, Βικτορία, Βιτωρία, Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας
  • Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

Άγιος Μηνάς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Μήνας ήταν στρατιώτης στην Αίγυπτο και αργότερα έγινε μοναχός στην Φρυγία. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε φρικτά λόγω της χριστιανικής πίστης του, και τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο επί Διοκλητιανού.

Τα ιερά οστά του μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο και θάφτηκαν «εκεί που κάνουν στάση οι καμήλες».

Ο τάφος του βρίσκεται σήμερα περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας, και ήταν σημαντικός τόπος προσκυνητών μέχρι τον 10ο αιώνα. Από το 1961 διενεργούνται εκεί αρχαιολογικές ανασκαφές από το Γερμανικό Ινστιτούτο.

Η ζωή του Αγίου Μηνά

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Μηνάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες. Ωστόσο, το ειδωλολατρικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε, δεν κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά του η οποία, όταν ήλθε η στιγμή, σκίρτησε ακούγοντας την φωνή του «ἐτάζοντος καρδίας καὶ νεφρούς» (Ψαλμοί 7,10) Θεού και έτσι ο, έφηβος ακόμη, Μηνάς έγινε χριστιανός.

Μεγαλώνοντας, επέλεξε να σταδιοδρομήσει στον Ρωμαϊκό στρατό, στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό την διοίκηση του Αργυρίσκου. Η έδρα της μονάδας του ήταν στο Κοτυάειον (σημερινή Κιουτάχεια) της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Μηνάς διακρίθηκε και για την φρόνησή του αλλά και για το ανδρείο του φρόνημα και γι’ αυτό έχαιρε εκτιμήσεως στο κύκλο των στρατιωτικών.

Δυστυχώς όμως, τρεις αιώνες μετά την έλευση του Χριστού και ο παλαιός κόσμος ακόμη δεν ήθελε να δεχθεί το λυτρωτικό μήνυμα της Αναστάσεως, παραμένοντας αυτάρεσκα, εγωιστικά και αυτοκαταστροφικά προσκολλημένος στη φθορά και το σκοτάδι. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης άρχισαν και πάλι «πρὸς κέντρα λακτίζειν» (Πράξεις 26,14). Ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός διέταξαν διωγμό εναντίον των λογικών προβάτων του Χριστού, διωγμό ο οποίος κράτησε από το 303 έως το 311 μ.Χ. Έτσι, οι Ρωμαίοι στρατιώτες διατάχθηκαν να συλλαμβάνουν και να τυραννούν τους χριστιανούς προσπαθώντας να τους κάνουν να αλλαξοπιστήσουν. Αυτή ήταν και η πρώτη κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ο Μηνάς κλήθηκε να πει «το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι». Η πίστη του στον Χριστό νίκησε την κοσμική «σύνεση» και λογική.

Ο Άγιος δεν άντεξε, πέταξε στη γη την στρατιωτική του ζώνη απεκδυόμενος μ’ αυτόν τον τρόπο την ιδιότητα του στρατιώτη - διώκτη των χριστιανών, και διέφυγε στο παρακείμενο όρος. Εκεί ασκήτευε, προτιμώντας την συντροφιά των θηρίων της φύσης από την συντροφιά των αποθηριωμένων ειδωλολατρών. Εκεί, «ἐν ἐρημίαις πλανώμενος καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταὶς ὀπαὶς τῆς γῆς» (Προς Εβραίους 11,38), έζησε επί αρκετό διάστημα με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Η ασκητική ζωή και η ησυχία εθέρμαναν την καρδιά του ανάβοντας τον θείο έρωτα και τον πόθο του μαρτυρίου.

Έτσι, σε ηλικία πενήντα περίπου ετών, μετά από θεία αποκάλυψη ότι είχε φτάσει η ώρα του μαρτυρίου, κατέβηκε στην πόλη, σε μέρα ειδωλολατρικού πανηγυριού και με παρρησία, εν μέσω των μαινομένων ειδωλολατρών, ομολόγησε τον Χριστό ως τον ένα και αληθινό Θεό, μυκτηρίζοντας τα κωφά και αναίσθητα είδωλα. Συνελήφθη και σύρθηκε δερόμενος μπροστά στον Πύρρο, τον διοικητή της πόλεως. Εκεί, μιλώντας με θάρρος, αποκάλυψε το όνομά του, την καταγωγή του, το στρατιωτικό του παρελθόν και, φυσικά, διεκήρυξε με τόλμη και αταλάντευτη επιμονή την πίστη του στον Χριστό. Οδηγήθηκε στη φυλακή και το πρωί της επομένης ημέρας, μετά το πέρας του ειδωλολατρικού πανηγυριού, τον παρουσίασαν και πάλι ενώπιον του ηγεμόνος ο οποίος τον κατηγόρησε ότι εξύβρισε τους θεούς και μάλιστα μπροστά του και ότι λιποτάκτησε από τον στρατό. Ο Άγιος αποδέχθηκε τις κατηγορίες χωρίς δισταγμό.

Ο Πύρρος, ευλαβούμενος στην αρχή την ηλικία και την ευκοσμία του, προσπάθησε με λόγια και υποσχέσεις αλλά και με απειλές στη συνέχεια, να τον αποσπάσει από την πίστη του Χριστού. Όταν οι προσπάθειές του προσέκρουσαν στην σταθερή άρνηση του Αγίου, διέταξε να τον υποβάλουν σε ανυπόφορα βασανιστήρια. Οι δήμιοι τον μαστίγωσαν τόσο πολύ ώστε άλλαξαν δύο και τρεις φορές οι μαστιγωτές του. Τον κρέμασαν και τον έγδερναν μέχρι που άρχισαν να φαίνονται τα εσωτερικά όργανα του Αγίου. Έπειτα, σαν να μην έφθαναν αυτά, έτριβαν το καταπληγωμένο του σώμα με τρίχινο ύφασμα και στο τέλος τον έσερναν γυμνό και κατακρεουργημένο πάνω σε μεταλλικά αγκάθια. Όλα τα υπέμενε με γενναιότητα και καρτεροψυχία ο Μάρτυς του Χριστού, εφαρμόζοντας το Ευαγγελικό «καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτείναι» (Ματθαίος 10,28).

Μάλιστα, την ώρα του μαρτυρίου, κάποιοι παλιοί συστρατιώτες του τον προέτρεπαν να θυσιάσει στα είδωλα λέγοντας ότι ο Θεός του θα τον δικαιολογήσει βλέποντας τα βασανιστήρια στα οποία τον υπέβαλλαν. Ο Άγιος αρνήθηκε αποφασιστικά και τους απάντησε ότι προσφέρει θυσία ακόμη και τον εαυτό του στον Χριστό, ο οποίος τον ενδυναμώνει για να υπομένει τις πληγές.

Ο ηγεμόνας, θαυμάζοντας την ευστοχία και την σοφία των απαντήσεων του Μάρτυρα, τον ρώτησε απορημένος πώς είναι δυνατόν ένας τραχύς στρατιώτης σαν αυτόν να μπορεί να απαντά κατ’ αυτόν τον τρόπο. Και ο Άγιος, με τη φώτιση του Θεού, του αποκρίθηκε ότι αυτή την ικανότητα την χαρίζει στους μάρτυρές του ο Χριστός, όπως έχει υποσχεθεί στο Ευαγγέλιο: «ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τᾶς συναγωγᾶς καὶ τᾶς ἀρχὰς καὶ τᾶς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε. Τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τὴ ὥρα ἃ δεῖ εἰπειν» (Λουκά ιβ’, 11-12).

Τότε, απελπισμένος ο τύραννος, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Βαδίζοντας προς τον τόπο της εκτέλεσης ο Άγιος πρόλαβε να ζητήσει από κάποιους κρυπτοχριστιανούς να μεταφέρουν το λείψανό του στην Αίγυπτο.

Ο αποκεφαλισμός του έγινε την 11η Νοεμβρίου στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. (πιθανότατα το 304 μ.Χ.) και έτσι η ψυχή του πέταξε χαρούμενη προς τον Σωτήρα Χριστό τον οποίο τόσο επόθησε ο Άγιος και για τον οποίο θυσιάσθηκε. Οι δήμιοι άναψαν φωτιά για να κάψουν το σώμα του.

Ότι κατάφεραν οι χριστιανοί να περισώσουν από την πυρά το μετέφεραν στην Αίγυπτο και το έθαψαν κοντά στην Μαρεώτιδα λίμνη, νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας.

Στο σημείο εκείνο σταμάτησε, κατά την παράδοση, η καμήλα που μετέφερε τα λείψανα αρνούμενη πεισματικά να προχωρήσει. Έτσι οι χριστιανοί κατάλαβαν ότι ήταν θέλημα Θεού να ενταφιασθούν εκεί τα λείψανα του Αγίου.

Η περιοχή του τάφου πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε προσκυνηματικό - λατρευτικό κέντρο.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας ο Μέγας Αθανάσιος, ανήγειρε ναό πάνω στον τάφο του Αγίου. Σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε εκεί εκτεταμένο κτιριακό συγκρότημα το οποίο περιελάμβανε δύο ναούς, μοναστήρι, ξενώνες και άλλες εγκαταστάσεις.

Θαύματα του Αγίου Μηνά

Ένας από τους ασκητές της εποχής μας, ο γέρων Πορφύριος, είχε πει στα πνευματικά του τέκνα ότι μετά την κοίμησή του θα είναι πιο κοντά τους απ’ όσο ήταν εν ζωή, διότι πλέον δεν θα υπάγεται στους βιολογικούς νόμους του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι και ο Άγιος Μηνάς, επί χίλια επτακόσια χρόνια τώρα μετά την εκδημία του, δεν έχει πάψει να βρίσκεται κοντά στους πιστούς, βοηθώντας όσους με πίστη και ελπίδα στον Θεό τον επικαλούνται.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Tρισάριθμον σύνταγμα τῶν ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ συμφώνως τιμήσωμεν ὡς καθαιρέτας ἐχθροῦ, Μηνᾶν τὸν ἀοίδημον, Βίκτωρα τὸν γενναῖον καὶ Βικέντιον ἅμα, τούτοις συνευφημοῦντες στεφανίδα τὴν θείαν. Αὐτῶν, Χριστέ, ἱκεσίαις πάντας ἐλέησον.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Σαμαρά: Οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης της ΝΔ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 14 Νοεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από τη Γερουσία το νομοσχέδιο για το τέλος του 41ήμερου shutdown

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία εντάσσεται στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό και ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βασική Ενίσχυση αγροτών: Εντός Νοεμβρίου η πληρωμή των 600 εκατ. ευρώ

03:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - ΗΠΑ - Συρία: Τριμερής συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Κινείται στα ανατολικά η κακοκαιρία – Πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα

02:46ΕΘΝΙΚΑ

Αμερικανός ΥΠΕΣ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Όλο και πιο κοντά η θανατική ποινή για τους «τρομοκράτες»

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Βγήκε η προκήρυξη για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:14ΕΘΝΙΚΑ

ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα: Πανελλαδική κινητοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Σαμαρά: Οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης της ΝΔ

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι σαστάδες της Κρήτης: Οι «αόρατοι μεσολαβητές» που σταματούν τις βεντέτες

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

14:17LIFESTYLE

Κρις Τζένερ: Γιόρτασε τα 70 της χρόνια με ένα θεματικό πάρτυ - Οι εντυπωσιακοί καλεσμένοι και ο σύντροφός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ