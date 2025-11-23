Ζαχαράκη από Ιεροσόλυμα: Η Ελλάδα θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως

Τι ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας

Newsbomb

Ζαχαράκη από Ιεροσόλυμα: Η Ελλάδα θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη συνεισφορά της Ελλάδας στον εξωραϊσμό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, καθώς επίσης και τη βούληση για ουσιαστική συμβολή στην αναβίωση της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στα Ιεροσολυμα, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για την επέτειο των 20 ετών από την ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.

Πιο αναλυτικά, χθες Σάββατο, τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ακολούθησε τελετή στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου η υπουργός, κατά την ομιλία της, εξήρε τον αναντικατάστατο ιστορικό και πνευματικό ρόλο του Πατριαρχείου, διαβεβαίωσε για την αδιάλειπτη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει στον εξωραϊσμό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, καθώς και σε άλλα σημαντικά έργα ανακαίνισής του.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στο Πατριαρχείο πάντα προσηλωμένη στη συνεργασία και στη συνεννόηση, με αταλάντευτη τη βούληση να προσφέρει τη στήριξή της», τόνισε χαρακτηριστικά. «Υπερήφανη για τον ακατάλυτο δεσμό της με το Πατριαρχείο, ερχόμαστε ως αφοσιωμένος συμπαραστάτης, που γνωρίζει καλά το βάρος της ευθύνης που έχετε επωμισθεί και που επιθυμεί να συνεχίσει να Σας ενισχύει έμπρακτα στο έργο Σας. Για την Ελλάδα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν είναι απλώς ένας θεσμός. Είναι ένας σταθερός φάρος μέσα στους αιώνες, θεματοφύλακας των ιερών προσκυνημάτων και των χριστιανικών παραδόσεων στη Μέση Ανατολή.»

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η κα. Ζαχαράκη επεσήμανε τη σημασία της Πατριαρχικής Σχολής της Σιών, την οποία το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στηρίζει έμπρακτα μέσω της διάθεσης εκπαιδευτικών, της παροχής βιβλίων και διδακτικού υλικού και της στενής συνεργασίας για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος σπουδών. «Η Ελληνική Πολιτεία στέκεται δίπλα Σας διαχρονικά και ουσιαστικά», υπογράμμισε η υπουργός και επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε σε σταθερή διαβούλευση, εξετάζοντας τρόπους να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το ποιμαντικό και κοινωνικό Σας έργο, τα σχολεία του Πατριαρχείου, τις κοινότητες που δοκιμάζονται, τους ανθρώπους που χρειάζονται ελπίδα και στήριξη. Η ενότητα και η συνεργασία δεν είναι για εμάς θεωρητικές έννοιες· είναι καθημερινή πράξη».

Αναφερόμενη στο έργο του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ, σημείωσε ότι «ακόμη και μέσα στις δυσκολότερες στιγμές, η φωνή του Πατριαρχείου παραμένει σταθερή, νηφάλια και προσηλωμένη στην υψηλή αποστολή του. Η συμβολή Σας στη διατήρηση της ειρήνης και του διαλόγου αποτελεί πηγή ελπίδας σε δύσκολους καιρούς».

Η κα. Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πατριάρχη, όπου εξέφρασε τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να στηρίξει εμπράκτως το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβίωση της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, ενώ παράλληλα πρότεινε τη συνεργασία του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον, κα. Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρη Αγγελουσόπουλο, και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, επισκέφθηκε την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών (Γυμνάσιο και Λύκειο του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου), οι απόφοιτοι της οποίας, εάν το επιθυμούν, εντάσσονται στην Αγιοταφίτικη Αδελφότητα. Πρόκειται για αμιγές ελληνικό σχολείο, όπου διδάσκεται το πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης του ΥΠΑΙΘΑ. Επίσης, διδάσκονται η Αραβική και η Αγγλική ως ξένες γλώσσες, Εκκλησιαστική Ιστορία και Βυζαντινή Μουσική.

Σήμερα, Κυριακή, η υπουργός συμμετείχε στη θεία λειτουργία στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Διοκαισαρείας και Πατριαρχικό Επίτροπο εν Βηθλεέμ, Βενέδικτο, με τον οποίο συζήτησε την ανακαίνιση του Σπηλαίου της Γεννήσεως, καθώς και τα ζητήματα που απασχολούν τη χριστιανική κοινότητα της Βηθλεέμ.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

20:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι της «OPAP Arena» για τη Super League

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προσωπικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ»

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Μπακασέτας πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο το γκολ στις Σέρρες - Βίντεο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στη νότια Κρήτη - 17.650 αφίξεις από την αρχή του έτους

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι 14 εκατοστών - Βίντεο ντοκουμέντο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Τα highlights του αγώνα και η γκολάρα του Γεντβάι - Δείτε βίντεο

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Οι επιλογές των Νίκολιτς και Χιμένεθ για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι της Super League

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Η «Ένωση» πήρε το ντέρμπι των «μικρών» στο ιστορικό πρώτο ματς στο «Σεραφείδειο»

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρο έκοψε το βραχιολάκι του με ηλεκτροσυγκόλληση - «Ήταν μια στιγμή παράνοιας»

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Έχουμε δρόμο ακόμη για να βελτιωθούμε»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανατροπή ΙΧ με δύο τραυματίες έξω από τα Βρασνά

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πρωτοποριακή μεταμόσχευση με Ελληνίδα δότρια - «Το αδιανόητο έγινε δυνατό»

19:40LIFESTYLE

Η «εκρηκτική» εμφάνιση-έκπληξη της Beyoncé στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας - Δείτε φωτογραφίες

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για το σχέδιο Τραμπ: «Επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν για την Ουκρανία»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά η Βασιλίτσα Γρεβενών - Συνεχίζεται η χιονόπτωση

19:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ζαχαράκη από Ιεροσόλυμα: Η Ελλάδα θα χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία μπαίνει σε λεωφορεία και αρπάζει τσάντες και κινητά από ανήλικους - Γονείς καταγγέλλουν στο Newsbomb επιθέσεις - «Παίρνουν ό,τι τους γυαλίσει»

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι 14 εκατοστών - Βίντεο ντοκουμέντο

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Τα highlights του αγώνα και η γκολάρα του Γεντβάι - Δείτε βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 - Το επεισόδιο του Πετριτσίου

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για το σχέδιο Τραμπ: «Επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν για την Ουκρανία»

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση της Ευρώπης για την Ουκρανία: Πολεμικές αποζημιώσεις και ανταλλαγή εδαφών από τη «γραμμή επαφής»

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

19:40LIFESTYLE

Η «εκρηκτική» εμφάνιση-έκπληξη της Beyoncé στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας - Δείτε φωτογραφίες

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λάβρος» ο Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Η Ουκρανία δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη - Και η ΕΕ ακόμη αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ