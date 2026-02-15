Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ

Στη χειροτονία του νέου Ιεράρχη έδωσε το παρών και ο δήμαρχος Σφακίων

Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τις ευχές, το σεβασμό και την αποδοχή των Σφακιανών, στον νέο τους Ιεράρχη, Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, μετέφερε ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, ο οποίος παραβρέθηκε στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη της ιστορικής Μητρόπολης, το οποίο τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης και δίπλα στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Επαρχιακής Συνόδου, τους Αρχιερείς Πατριαρχείων, καθώς και του Μητροπολίτη πρώην Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, κ.κ. Ειρηναίου, ο Δήμαρχος, με βαθιά συγκίνηση, ευχήθηκε στον νέο και άξιο ιεράρχη όπως τον χαρακτήρισε, μεταφέροντας του «την ελπίδα και τη σιγουριά του λαού των Σφακίων, ότι επί της μακρόχρονης πορείας του στον Μητροπολιτικό Θρόνο, θα συμβούν τα σπουδαία και ιερά ποιμαντορικά γεγονότα, όσα δηλαδή έχει ανάγκη το πλήρωμα της Εκκλησίας, ενός ευλογημένου και θυσιαστικού τόπου, αυτού των Σφακίων».

Ο κ. Ζερβός τόνισε την πνευματική αφοσίωση του και την πρόθεση της δημοτικής αρχής να συνδράμουν στο έργο του νέου Μητροπολίτη Ιωακείμ «και ως αρωγοί στο έργο που κλήθηκε να επιτελέσει, να είναι σίγουρος, πως δεν θα μείνει μόνος του σε όλα όσα και μέσω των λόγων του έχει δηλώσει πως θα πράξει, τόσο σε πνευματικό όσο και κοινωνικό επίπεδο».

Μιλώντας για το πρόσωπο του Μητροπολίτη πρώην Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ειρηναίου, ο Δήμαρχος Σφακίων εξήρε την 35χρονη διακονία του η οποία χαρακτηρίζεται όπως ανέφερε: «από πνευματική διάσταση, ευλογημένη και ταπεινή πορεία, πλούσια αγάπη για τους ανθρώπους και ακατάπαυστη προσευχή για τον τόπο, τις νέες και τους νέους».

Τη βαθιά πεποίθηση του, πως ο νέος Ιεράρχης της Μητρόπολης κ.κ. Ιωακείμ θα λάμψει διά της ποιμαντορίας του και πως τη δύσκολη πνευματική εποχή που βιώνουν και παρακολουθούν οι άνθρωποι, θα τη θεραπεύσει, εξέφρασε ο Δήμαρχος Σφακίων λέγοντας επίσης: «Τον ακούσαμε με σεβασμό στον χειροτονητήριο λόγο του, να μιλάει για την Εκκλησία Καταφύγιο και πως έρχεται στον ευλογημένο τόπο μας που κρατά ψηλά τον πολιτισμό και την παράδοση της Εκκλησίας μας, για να γίνει ένα με όλους εμάς. Τον εμπιστευόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του, την τάξη ζωής του, τα πνευματικά του βήματα του, δεδομένου ότι η Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων στο διάβα της ιστορία της, όπως και τα Σφακιά, έχουν αποδείξει ότι έχουν την προσήλωση που πρέπει στην ιστορία, την ταυτότητα, τους ανθρώπους και το μέλλον, με κινητήρια πάντα δύναμη τους, την ενότητα, τη συμπόρευση».

