Εορτολόγιο 2 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Καταθέσεως της τιμίας Εσθήτος της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς και του Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, στο ναό των Βλαχερνών, που είχε κτίσει η βασίλισσα Πουλχερία, κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και σύζυγος του αυτοκράτορα Μαρκιανού (451 - 457 μ.Χ.), είχαν κατατεθεί τα σπάργανα (εντάφια) της Θεοτόκου, τα όποια είχαν σταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο (βλέπε ίδια ημέρα).

Όταν δε ήταν αυτοκράτορας ο Λέων Α' ο Θράξ (457 - 474 μ.Χ.), οι πατρίκιοι Γάλβιος και Κάνδιδος έφεραν από τα Ιεροσόλυμα και την τίμια εσθήτα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Λέων την παρέλαβε και την κατέθεσε στο ναό των Βλαχερνών, μέσα σε χρυσή λάρνακα.

Η εσθήτα αυτή υπήρχε μέσα στο ναό των Βλαχερνών μέχρι το έτος 820 μ.Χ. Αλλά ο ναός αυτός το 1070 μ.Χ. κάηκε και κατόπιν, αφού ανοικοδομήθηκε, από απροσεξία ξανακάηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1434 μ.Χ. Βέβαια, πάντα τα τίμια αντικείμενα της Υπεραγίας Θεοτόκου γίνονται αφορμή στους αγωνιζόμενους χριστιανούς να μιμηθούν την αρετή της. Και όπως, λοιπόν, αυτή «διετήρει πάντα τὰ ρήματα (τοῦ Κυρίου) ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς» (Λουκά, θ' 51.), διατηρούσε, δηλαδή, τα λόγια του Υιού της βαθειά χαραγμένα στην καρδιά της, έτσι ας κάνουμε κι εμείς.

Απολυτίκιον

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Θεῖον ἔνδυμα, τῶν οίκτιρμῶν σου, καὶ ἱμάτιον ἀθανασίας, τὴν ἁγίαν σου Ἐσθῆτα καὶ ἄφθαρτον, τῇ κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ σύναψιν. Ὅθεν Ἄχραντε, τὴν θείαν αὐτῆς κατάθεσιν, τιμῶντες εὐσεβῶς σὲ μεγαλύνομεν.

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