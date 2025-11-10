ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4ΓΒ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

ΠΕ Οικονομικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Τελωνειακών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι 145 θέσεις αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών μπορεί να τοποθετηθούν, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και επίσης δύναται να υπηρετήσουν κατόπιν μεταθέσεως, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Διπλωματικές και Προξενικές αρχές και τα υπαγόμενα σε αυτές Γραφεία).

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δήλωσαν συμμετοχή μόνο απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που, εκτός από τα γενικά προσόντα, έπρεπε να διαθέτουν: