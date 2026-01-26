Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Αναλυτικός πίνακας και ημερομηνίες

Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν και το 2026 οι επίσημες αργίες, με ορισμένες ημερομηνίες να ισχύουν για όλους και άλλες να αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένους κλάδους.

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά τις αργίες του 2026, τις ημερομηνίες τους και το εάν ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να έχουν σαφή εικόνα για τον προγραμματισμό τους μέσα στη χρονιά.

(βάσει νόμων 4808/2021, 4554/2018, 4468/2017)

Αργία Ημερομηνία Ημέρα Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Σημειώσεις Πρωτοχρονιά

«Έναρξη νέου έτους» 1 Ιανουαρίου Πέμπτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Θεοφάνια

«Βάπτιση του Χριστού» 6 Ιανουαρίου Τρίτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Καθαρά Δευτέρα *

«Έναρξη Σαρακοστής» 23 Φεβρουαρίου Δευτέρα Ναι Όχι * Αργία μόνο για Δημόσιο 25η Μαρτίου

«Εθνική Επέτειος & Ευαγγελισμός» 25 Μαρτίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία Μεγάλη Παρασκευή

«Η Σταύρωση του Χριστού» 10 Απριλίου Παρασκευή Ναι Όχι Δεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο Κυριακή Πάσχα

«Ανάσταση του Χριστού» 12 Απριλίου Κυριακή Ναι Ναι Κυριακή – γενική αργία Δευτέρα Πάσχα

«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα» 13 Απριλίου Δευτέρα Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία Πρωτομαγιά

«Εργατική Πρωτομαγιά» 1 Μαΐου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017) Αγίου Πνεύματος **

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος» 1 Ιουνίου Δευτέρα Ναι Όχι ** Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου» 15 Αυγούστου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι» 28 Οκτωβρίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού» 25 Δεκεμβρίου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 26η Δεκεμβρίου

«Σύναξη της Θεοτόκου» 26 Δεκεμβρίου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

* Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

**Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.

Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.