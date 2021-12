F-35: «Κλειδώνει» η συμφωνία! Ραγδαίες εξελίξεις από Γενάρη – Πότε εκτιμάται ότι θα έρθουν Ελλάδα

F-35: Πιο κοντά από ποτέ η χώρα μας στο να προχωρήσει σε συμφωνία για το μαχητικό 5ης γενιάς - Η ενημέρωση των Αμερικανών στην Πολεμική Αεροπορία και η χρονοβόρα διαδικασία απόκτησης.

Είναι δεδομένο πως όσο οι Αμερικάνοι συνειδητοποιούν ότι η Ελλάδα αποτελεί τον βασικό στρατηγικό εταίρο και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, τόσο περισσότερο θα αναβαθμίζεται η στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον χρηματοδοτεί έργα αναβάθμισης ελληνικών λιμανιών, αεροδρομίων και στρατοπέδων σε κομβικά σημεία της ελληνικής Επικράτειας, είναι και η συνεχής στρατιωτική συνεργασία, η βούληση για παραχώρηση στη χώρα μας εξοπλισμού από το πλεονάζον υλικό του αμερικανικού στρατού, αλλά και η πρόθεση ένταξης της χώρας μας σε εξοπλιστικά προγράμματα που αλλάζουν επίπεδο τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα απόκτησης των κορυφαίων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, των F-35, με τις πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας να αναφέρουν ότι οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα ενδεχομένως να εξελιχθούν πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο υπολογίζουν ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι.

Θυμίζουμε πως όλα είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, σε μια κίνηση ύψιστης πολιτικής σημασίας, είχαν καταθέσει σχέδιο νόμου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Το νομοσχέδιο αυτό, με την ονομασία US - Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021, δεν αναγνώριζε απλώς τη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, αλλά προχωρούσε και σε σαφείς κινήσεις, όπως πχ τη στήριξη και αδειοδότηση της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 από την Ελλάδα.

Αμερικανική αντιπροσωπεία είχε ενημερώσει το ελληνικό «Πεντάγωνο» ότι θα βρεθεί στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ώστε να ενημερώσει το ΓΕΑ για τις εξελίξεις αναφορικά με το πρόγραμμα των stealth μαχητικων αεροσκαφών και πιο συγκεκριμένα για ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και για τον οπλισμό που σκοπεύουν να «απελευθερώσουν» οι ΗΠΑ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τελικά τον Ιανουάριο, με τους Αμερικανούς της USAF να εστιάζουν στην Φινλανδία και στην απόφασή της να αποκτήσει 64 μαχητικά F-35.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διάστημα αυτό, μέχρι να έρθουν τελικά οι Αμερικανοί στην Αθήνα, στο ΓΕΑ και στο υπουργείο Άμυνας θα συγκεντρώσουν όλες τις απορίες αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον οπλισμό, το ραντάρ και τις δυνατότητες του F-35 σε όλα τα πεδία εναέριου πολέμου. Φυσικά, οι απαντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας δεν μπορούν να είναι πλήρως αναλυτικές, μιας και η Ουάσινγκτον για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενημέρωση αναφορικά με οπλικά συστήματα απαιτεί να της σταλεί επισήμως LOR (Letter of Request), στο οποίο θα περιγράφεται το ενδιαφέρον της χώρας μας για τα 5ης γενιάς μαχητικά, τον αριθμό που θα ήθελε να προμηθευτεί, το κόστος και άλλες λεπτομέρειες. Χωρίς αυτό το έγγραφο, οι Αμερικανοί δεν δίνουν καμία πλήρη ενημέρωση, απλώς παρουσιάζουν ορισμένα στοιχεία, κατατοπιστικά μεν αλλά όχι επίσημα και με λεπτομέρειες.

Πηγές της λεωφόρου Μεσογείου ανέφεραν στο Newsbomb.gr ότι οι Αμερικανοί σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αυτοψία σε ορισμένες Αεροπορικές Βάσεις της χώρας μας, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από την Πολεμική μας Αεροπορία ως ιδανικές για την εγκατάσταση των F-35. Μία καλή επιλογή, θα ήταν η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, με τους Αμερικανούς να σκοπεύουν να αναβαθμίσουν οι ίδιοι τις εγκαταστάσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι ως «ορμητήριο» των δικών του F-35, για άμεση «έξοδο» προς τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ανατολική Ευρώπη.

Πάντως, τόσο ο υπουργός Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, όσο και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν επισημάνει την ανάγκη η χώρα μας να περάσει στη νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών, με το F-35 να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια στην βασική αεροπορική μηχανή του ΝΑΤΟ.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως ακόμα και αν τους επόμενους μήνες η Ελλάδα συμφωνήσει με τις ΗΠΑ για την απόκτηση του F-35, η διαδικασία για να φτάσουν στην Ελλάδα είναι αρκετά χρονοβόρα και εκτιμάται, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, δεν θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2025.

Μιλώντας μάλιστα στο Newsbomb.gr και στο Meeting Point με την Όλγα Τρέμη, ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει η κουβέντα για τα F-35 και θα είναι το επόμενο βασικό μαχητικό αεροσκάφος, σε επίπεδο ΝΑΤΟ και όχι μόνο Ελλάδας, αλλά ότι συζήτηση ξεκινάει τώρα, δεν σημαίνει ότι θα έχει οικονομικό αντίκτυπο τον επόμενο χρόνο. Βλέπουμε τον επανεξοπλισμό ή την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετίας ή δωδεκαετίας. Χρειάζεται ασφαλώς -να το πω έτσι- οικονομική θυσία, αλλά αυτό γίνεται με σεβασμό στο ότι οι πόροι μας δεν είναι ανεξάντλητοι ότι τα λεφτά αυτά θα προέλθουν από τους φορολογούμενους Έλληνες, ότι υπάρχει οικονομική κρίση και για αυτό μίλησα για ένα κοστολογημένο, οργανωμένο και προτεραιοποιημένο σχέδιο σε βάθος χρόνου».

