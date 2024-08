Επίσημη Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

Από την Τρίτη 20 έως την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces, Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa.