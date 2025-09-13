Συνάντηση Ερντογάν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στην Κωνσταντινούπολη
Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, στην Κωνσταντινούπολη
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ (κατά κόσμον Ηλίας Γιαννόπουλος) είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.
Οι συνομιλίες έλαβαν χώρα στο Ντολμαμπαχτσέ (Dolmabahçe Office), το επίσημο γραφείο του Προέδρου της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη.
