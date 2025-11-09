Η ανατίναξη της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, η ύστατη πράξη ηρωισμού και αυτοθυσίας των Κρητών επαναστατών

Η ιστορική Μονή Αρκαδίου βρίσκεται στον νομό Ρεθύμνης στην Κρήτη. Οικοδομήθηκε στα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας. Υπήρξε χώρος επιστήμης και τέχνης και διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη. Ήταν ένας «φάρος» της γνώσης, της Ελληνικής γλώσσας, της παιδείας και της Ελληνορθόδοξης παράδοσης.

Κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη, πολλοί Κρήτες επαναστάτες συγκεντρώθηκαν στην μονή Αρκαδίου, η οποία έγινε κέντρο της επανάστασης. Ο Ισμαήλ Πασάς ζήτησε από τον ηγούμενο της Mονής Γαβριήλ Μαρινάκη, την παράδοση του μοναστηριού, αλλιώς θα το κατέστρεφε. Έτσι ο Μαρινάκης με τη βοήθεια του Συνταγματάρχου Πάνου Κορωναίου, όπου ανακηρύχτηκε Αρχιστράτηγος, οχύρωσαν το Μοναστήρι.

Το πρωί της 8ης Νοεμβρίου 1867, ο Τουρκικός στρατός έφτασε στο Μοναστήρι. Την 9η Νοεμβρίου 1867, τα γυναικόπαιδα που βρίσκονταν στο Μοναστήρι, μαζί με

τον Κωνσταντίνο Γιαμπουδάκη κρύφτηκαν στην πυριτιδαποθήκη, καθώς είχε προηγηθεί μεγάλη μάχη.

Κάποιοι άνδρες βρήκαν καταφύγιο στην τραπεζαρία του Μοναστηριού και σε άλλους χώρους. Όταν οι Τούρκοι έφτασαν στην πόρτα της πυριτιδαποθήκης, οι Έλληνες πραγματοποίησαν την ηρωικότερη πράξη, καθώς με τη βοήθεια του Γιαμπουδάκη έβαλαν φωτιά στα βαρέλια με την πυρίτιδα, θυσιάζοντας τον εαυτό τους και συνάμα θανατώνοντας πολλούς Τούρκους.

Η πράξη αυτή μαρτυρά την αυτοθυσία και την αγάπη των Ελλήνων αγωνιστών για μια ελεύθερη Πίστη και Πατρίδα.

