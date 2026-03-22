Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ τη Δευτέρα με κύριο θέμα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 11 το πρωί, σε μια κρίσιμη συνεδρίαση που θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. Η συνεδρίαση αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο την εθνική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ θα είναι η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας που έχει επηρεαστεί από την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο μεταναστευτικό, δεδομένης της αυξημένης ροής προσφύγων και μεταναστών λόγω των συγκρούσεων.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα, με στόχο την προσαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων. Η γεωπολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή επιβάλλει την επαγρύπνηση και τον συντονισμό σε επίπεδο εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.