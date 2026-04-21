Εορτασμός στο Καπιτώλιο για την 25η Μαρτίου - Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ με Ελλάδα και Κύπρο κυριάρχησε στον εορτασμό για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Κογκρέσο, με αιχμές για την Τουρκία και έμφαση στον γεωπολιτικό ρόλο της περιοχής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτασμός στο Καπιτώλιο για την 25η Μαρτίου - Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο
  • Στον εορτασμό της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο Κογκρέσο τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ με Ελλάδα και Κύπρο λόγω της γεωπολιτικής σημασίας της περιοχής.
  • Τα μέλη του Κογκρέσου εξέφρασαν ανησυχίες για την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την προβληματικό σύμμαχο και αντιτίθενται στην πώληση μαχητικών F
  • 35 προς αυτήν.
  • Η Ελλάδα και η Κύπρος αναγνωρίζονται ως πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην ενεργειακή και στρατιωτική συνεργασία τους με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
  • Υπογραμμίστηκε η συνέχιση της παράνομης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία και η ανάγκη διατήρησης της αμερικανικής υποστήριξης για την επανένωση του νησιού.
  • Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Κοινοβουλευτική Ομάδα, με συμμετοχή διακομματικών βουλευτών και πρεσβευτών Ελλάδας και Κύπρου.
Την αναγκαιότητα ενίσχυσης της συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κύπρο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία τόνισαν μέλη του Κογκρέσου και οι πρεσβευτές των δύο χωρών στις ΗΠΑ κατά τον ετήσιο κοινοβουλευτικό εορτασμό για την Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) στο Καπιτώλιο σε συνεργασία με την ομάδα ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus). Οι εορτασμοί των εθνικών επετείων στην ελληνοαμερικανική κοινότητα δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την επίσημη ημερομηνία.

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών.

Ο τόνος δόθηκε από τον συμπρόεδρο του Hellenic Caucus και Δημοκρατικό βουλευτή του Νιου Χάμσαϊρ Κρις Πάπας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργειακή, στρατιωτική και οικονομική συνεργασία, λέγοντας «δεν έχουμε στηριχθεί ποτέ τόσο πολύ στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο σήμερα». Ο ίδιος χαρακτήρισε την Hellenic Caucus μια «πραγματικά διακομματική» ομάδα σε μια εποχή βαθιών πολιτικών διαιρέσεων στις ΗΠΑ, αναφέροντας ρητά ως στόχο της ομάδας την αντιμετώπιση «της κακόβουλης επιρροής της Τουρκίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ελληνοαμερικανίδα Δημοκρατική βουλευτής της Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Όντας μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε «προβληματικό και αναξιόπιστο σύμμαχο» την Τουρκία, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε «κομβική γεωπολιτική θέση» και λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος συνεργάζεται με την Κύπρο και το Ισραήλ στον ενεργειακό τομέα.

Την σκυτάλη πήρε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Νέας Υόρκης Μάικ Λόουλερ, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Κατά την ομιλία του εξέφρασε ρητά την αντίθεσή του στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Τη συγκεκριμένη θέση συμμερίστηκε στην ομιλία του και ο Δημοκρατικός βουλευτής του Ρόουντ 'Αιλαντ Γκέιμπ Έιμο, ο οποίος είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ Φρανκ Παλόνε ήταν ο μόνος που εξέφρασε ανοιχτά ανησυχία για την ευρύτερη αμερικανική εξωτερική πολιτική. «Οι συμμαχίες μας δοκιμάζονται, όχι με την Ελλάδα, αλλά συνολικά, ακόμη και στο ΝΑΤΟ». Παρ' όλα αυτά, διαβεβαίωσε για την απόλυτη προσήλωσή του στη διατήρηση της συμμαχίας και επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση για την επανένωση της Κύπρου.

Παράλληλα, ο συμπρόεδρος του Hellenic Caucus και Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα SPP και τη στρατιωτική συνεργασία που θα έχουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Ο Έλληνας πρέσβης στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης τοποθέτησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ιστορικό πλαίσιο, λέγοντας «οι Έλληνες επαναστάτες εμπνεύστηκαν από την Αμερικανική Επανάσταση, όπως και οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών εμπνεύστηκαν από την αθηναϊκή δημοκρατία». Χαρακτήρισε τη σχέση «αμφίδρομη» και τόνισε ότι η Ελλάδα μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικά περιβάλλον παραμένει «πυλώνας σταθερότητας και ευημερίας».

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας υπογράμμισε ότι σε ένα «ιδιαίτερα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον», η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνίζονται για «την ελευθερία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ορθές σχέσεις μεταξύ κρατών», χαρακτηρίζοντας τις δύο χώρες «πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI) Νικ Λαρυγγάκης θύμισε στο ακροατήριο ότι η Κύπρος συνεχίζει να υφίσταται για 52 χρόνια την παράνομη κατοχή, ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνική κυριαρχία, και ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξακολουθεί να στερείται πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι βουλευτές Τζιμ Κόστα και Τζος Γκότχαϊμερ, ενώ μήνυμα απέστειλε και ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν. Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Κοινοβουλευτική Ομάδα (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο.

