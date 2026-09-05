Κακλαμάνης για συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Η Βουλή στο πλευρό των οικογενειών των πιλότων

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom (F-4), στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τανάγρα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε, εκ μέρους της Βουλής αλλά και προσωπικά, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των δύο χειριστών.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, που θρηνούν την απώλεια δύο συναδέλφων τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό δυστύχημα, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.