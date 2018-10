Οργή ΗΠΑ για Κουφοντίνα: «Οι τρομοκράτες δεν πρέπει να κάνουν διακοπές από τη φυλακή»

«Καταδικάζουμε έντονα την πρόσφατη χορήγηση άδειας στον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει καταδικαστεί για πολλαπλές δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένου μελών του προσωπικού της αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια επαίσχυντη αδικία για τις οικογένειες των θυμάτων - οι τρομοκράτες δεν πρέπει να κάνουν διακοπές από τη φυλακή» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χέδερ Νόιερτ.

We strongly condemn the latest release on furlough of N17 terrorist Dimitris Koufodinas, convicted of multiple murders including U.S. Mission personnel in #Greece. This is a shameful injustice to the victims’ families -- terrorists shouldn’t get vacations from prison.