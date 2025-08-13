Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νίσυρο
Πρόκειται για σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου ανοιχτά της Νισύρου.
Πρόκειται για σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 38 χλμ ΝΔ της Νισύρου με εστιακό βάθος 122 χλμ.
