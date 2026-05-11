Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αμαλιάδα

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, και συγκεκριμένα λίγα λεπτά μετά τις 16:00, στην Κυλλήνη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,7 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Αμαλιάδας.

