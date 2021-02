Lockdown: Ολική ανατροπή για το take away - Κανονικά η παραλαβή από τα καταστήματα όλες τις μέρες

Ανατροπή στην ανατροπή και πλήρης σύγχυση για πελάτες και επιχειρηματίες - Νέα ανακοίνωση της κυβέρνησης και νέες διευκρινίσεις - Ουσιαστικά, δεν αλλάζει τίποτα στο take away.

Παίρνει πίσω η κυβέρνηση την απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

«H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, είχε αναφέρει πως ήδη σταμάτησε το take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ωστόσο, με ανακοίνωσή του το υπουργείο δύο ώρες αργότερα, σημείωνε πως η απαγόρευση του take away δεν ισχύει σήμερα, αλλά από αύριο Κυριακή, και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά.

Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

Ωστόσο, το μεσημέρι του Σαββάτου ήρθε και νέα ανακοίνωση, με την οποία επιτρέπεται το take away όλες τις ημέρες και δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Πλήρης σύγχυση!

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως υπογράμμισε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εστίασης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδους, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι ο 6ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ξεκινήσει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, αντί για τον Μάρτιο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. «Στην εστίαση και τον Μάρτιο το ενοίκιό θα είναι στο μηδέν, και μειωμένο ΦΠΑ θα έχει για μεγαλύτερο διάστημα έως τον Σεπτέμβριο, και η επιστρεπτέα προκαταβολή 6 θα αρχίσει τον Φεβρουάριο αντί για τον Μάρτιο. Με το νέο μέτρο της πληρωμής του 80%, αφορολόγητο και ακατάσχετο, τώρα που θα γίνει η πληρωμή από το υπουργείο Οικονομικών, θα δουν οι άνθρωποι αυτοί σοβαρά χρήματα στους λογαριασμούς τους», ανέφερε ο ίδιος.

Επιπλέον, για την επιδότηση των παγίων δαπανών, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. «Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές ανέβηκε το όριο του de minimis, δηλαδή της δυνατότητας απευθείας κρατικής ενισχύσεως σε επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για να μπει φρένο στη διασπορά του ιού και πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. «Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη κόπωση που υπάρχει, γιατί είναι πολλοί πια οι μήνες που έχει κρατήσει αυτή η προσπάθεια, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την πρόοδο του εμβολιασμού και την έξοδό μας από τον χειμώνα είμαστε στο τελευταίο δίμηνο αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας. Είναι σημαντικό τώρα να μην τιναχτούν όλα στον αέρα. Γι’ αυτό κι ελήφθησαν τα μέτρα, όμως ήταν απαραίτητα για να ανασχεθεί το τρίτο κύμα», κατέληξε.

