Ένα γράμμα από τον Σωτήρη Κοντιζά: Σκέψεις... και ένα γλυκό spoiler από τον αγαπημένο μας σεφ

Παλιά, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, στους περισσότερους φαινόταν εντελώς τρελό να παραλαμβάνουν στο σπίτι οτιδήποτε άλλο εκτός από έτοιμο φαγητό.

Τα υπόλοιπα ψώνια, από σούπερ μάρκετ και φαρμακείο έως ρούχα ήταν ένα ταξίδι-περιπέτεια σχεδόν κάθε φορά.

Ένα ταξίδι που τις περισσότερες φορές σπαταλούσε πολύτιμο χρόνο, υπομονή και έξτρα χρήματα -ξέρετε πόση βενζίνη έχω χαλάσει ψάχνοντας παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας; Σήμερα, αν έχουμε να κρατήσουμε κάτι καλό από τις σερί καραντίνες που ζήσαμε αυτόν τον ενάμιση χρόνο είναι η εξοικείωσή μας με το να έρχονται πράγματα σπίτι μας. Να νιώθουμε εμπιστοσύνη να τα παραγγείλουμε, να έχουμε επαρκείς επιλογές και τελικώς και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως καταναλωτές, αλλά και ως επαγγελματίες του φαγητού, βρήκαμε μια πλατφόρμα που εμπιστευόμασταν ότι θα κάνει... deliver αυτό που υποσχόταν (see what I did there?). Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσουμε όλων των ειδών τις επιλογές για φαγητό στο σπίτι -όχι μόνο πίτσες, μακαρονάδες και σουβλάκια.

Το ακόμη θετικότερο είναι πως παρότι κάποια side project, όπως π.χ. το δικό μας PS Luncheon, αναγκάστηκαν να αναστείλουν για λίγο καιρό την λειτουργία τους κάποιες επιχειρήσεις ίσως δεν περίμεναν ποτέ ότι θα μπουν σε αυτόν τον χώρο. Το SushiLunchi του Αντώνη Δρακουλαράκου από το Sushimou ήταν σίγουρα ένα από αυτά, όπως και το Kobra με τον Άνταμ Κοντοβά, που προσαρμόστηκαν σωστά κατ’ εμέ στη νέα συνθήκη και ανταμείφθηκαν από το κοινό.

Για μένα αυτό το νέο σκηνικό είχε κι ένα έξτρα θετικό. Την εύκολη (γραπτή) και σίγουρη συνεννόηση που οδήγησε στην εξαφάνιση του κλασικού «έχει φύγει το παιδί», αλλά και τις όποιες παρανοήσεις/παραλείψεις.

Στα δικά μας τώρα, το PS Luncheon, our two cents σε αυτόν τον νέο κόσμο, ήταν ένα πρότζεκτ όχι έκτακτης ανάγκης, αλλά πειραματισμού, θέλησης για δουλειά και ανοίγματος νέων οριζόντων. Κράτησε την ομάδα μας ζεστή, πρόσθεσε εμπειρία, έδωσε τη δυνατότητα για συνεργασία και δοκιμή νέων πραγμάτων, ενώ στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία του Nolanverse, του δικού μας σύμπαντος. Και τι, τέλειωσε, θα ρωτήσετε. Όχι! Επανέρχεται σύντομα -με διαφορετική μορφή- για να ετοιμάσει το έδαφος και να δώσει τη σκυτάλη σε κάτι καινούριο και πιο... γλυκό.

Ετοιμαστείτε για το Sweet Nolan, delivered by Wolt!