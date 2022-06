Μεσογειακή διατροφή: Η Ελλάδα και άλλες έξι χώρες στην πρωτοκαθεδρία για την προώθησή της

Δράσεις του δικτύου των επτά χωρών και των εμβληματικών τους κοινοτήτων για τη μεσογειακή διατροφή

Διανύουμε τον 12ο χρόνο από την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO και την ανακήρυξη της Κορώνης σε Εμβληματική Κοινότητα (16/11/2010). Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, αφού η Ελλάδα για πρώτη φορά ενέγραψε στοιχείο στον Κατάλογο της Άυλης Κληρονομιάς. Στις 4 Δεκεμβρίου 2013 η UNESCO αποφάσισε τη διεύρυνση της εγγραφής με την προσθήκη των νησιών Hvar και Brac (Κροατία), του Αγρού (Κύπρος) και της Tavira (Πορτογαλία).

Το 2021, με πρωτοβουλία του Μανιατακείου Ιδρύματος, η Ελλάδα ανέλαβε τον ρόλο του ετήσιου συντονιστή των δράσεων του Δικτύου, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη των αρχών και αξιών που εκφράζονται από τη Μεσογειακή Διατροφή, καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Πρώτος στόχος του ελληνικού συντονισμού ήταν η δημιουργία κοινής ιστοσελίδας για την αύξηση της διεθνικότητας του στοιχείου σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού, έτσι ώστε να αποκτήσει κυριολεκτικά οικουμενική αξία ως «πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας».

Το 2022 η Ιταλία ανέλαβε συντονίστρια χώρα, συνεχίζοντας στην ίδια φιλοσοφία. Εκδίδεται 2μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) που εστιάζει στη διαφύλαξη και προώθηση της μοναδικής αυτής άυλης κληρονομιάς και των απεριόριστων προοπτικών της και στην ανάδειξη των Εμβληματικών Κοινοτήτων ως κοινότητες σύμβολα, που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιλαμβάνει διάφορες ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, ιστορίες κλπ. που συνδέονται με τη Μεσογειακή Διατροφή.

Οι κοινές δράσεις συνεχίζονται με συμμετοχές σε διεθνή fora και οργανώσεις, όπως στο Italian Youth Forum for Intangible Cultural Heritage που πραγματοποιήθηκε στο Cagliari 22-24 Απριλίου 2022 και συγκεκριμένα στην ενότητα “Med Diet ICH - the voices of the Emblematic Communities” (Μεσογειακή Διατροφή Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά – οι φωνές των Εμβληματικών Κοινοτήτων). Εκ μέρους της Ελλάδας συμμετείχε η Στέλλα Σταμάτη μαθήτρια της Γ’ Λυκείου Κορώνης. Επιπρόσθετα, με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, οι Εμβληματικές Κοινότητες διοργάνωσαν το διάστημα 20 Απριλίου - 9 Μαΐου 2022 κοινή καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Η Ζωντάνια των Μεσογειακών Μουσείων» και hashtag #MediterraneanDietTables. Όλες οι φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν σε ένα έντυπο για την περαιτέρω διαφύλαξη της Μεσογειακής Διατροφής ως τρόπος ζωής του μέλλοντος.

Είναι πλέον σαφές ότι η Μεσογειακή Διατροφή είναι συνώνυμη με την υγεία, την ευζωία και τη μακροζωία. Είναι μια ζωντανή κληρονομιά γεμάτη γεύσεις, μνήμες, αρώματα, που στο επίκεντρό της έχει τη συναναστροφή και την τέχνη του «μοιράσματος». Επιπλέον, έχει χαρακτηριστεί ως «διατροφικός πολυμορφισμός», καθώς δεν σχετίζεται μόνο με το φαγητό, αλλά ενσωματώνει και αντικατοπτρίζει κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές πτυχές των Μεσογειακών λαών.

Τα προαναφερθέντα θα ήταν μόνο θεωρία αν δεν συνοδεύονταν από την πρόθυμη και συνειδητή δέσμευση των Εμβληματικών Κοινοτήτων για δράσεις διαφύλαξης, προώθησης και σύνδεσης της Μεσογειακής Διατροφής με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

H Κορώνη έχει τη δύναμη να συνδέει: συνδέει τους ανθρώπους με τη φύση, συνδέει τις τοπικές παραδόσεις με τη διεθνή ατζέντα, συνδέει τη διατροφή με το τοπίο, το παρελθόν με το μέλλον, τη γεωργία με την επιστήμη και τη διπλωματία με την ευημερία. Η Μεσογειακή Διατροφή είναι επομένως ένα μοντέλο συνεργασίας και αναπόσπαστος κρίκος που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη οικολογική αναγέννηση

