O χορός των κατασκόπων στην Αθήνα: Ο Πάτερ Δημήτριος που ήταν... Βρετανός πράκτορας!

Snapshot Ο Ντέιβιν Μπάλφουρ, γνωστός ως πατήρ Δημήτριος, ήταν Βρετανός πράκτορας που έδρασε στην Ελλάδα πριν και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ως αρχιμανδρίτης και ιερέας των ανακτόρων, συγκέντρωνε πληροφορίες από μέλη της βασιλικής οικογένειας τις οποίες μετέφερε στη βρετανική μυστική υπηρεσία.

Ο Μπάλφουρ είχε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, εμπλεκόμενος στα Δεκεμβριανά και τη Συμφωνία της Βάρκιζας.

Μετά την αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας από τον «Ριζοσπάστη» το 1947, αποχώρησε από την Ελλάδα και συνέχισε τη δράση του στην Παλαιστίνη.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αφιερώθηκε σε θεολογικές μελέτες και βυζαντινή μουσική, πεθαίνοντας το 1989 σε ηλικία 86 ετών. Snapshot powered by AI

26 Ιανουαρίου 1947. Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δαυίδ Μπάλφουρ ή ο Πάτερ Δημήτριος». Τότε ήταν που στην Ελλάδα πήραν... χαμπάρι την πραγματική ταυτότητα του Πατήρ Δημήτριου, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά...

Ο Ντέιβιντ Μπάλφουρ είναι η πιο σκοτεινή μορφή στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Πολλοί ιστορικοί χαρακτηρίζουν τη δράση του και την επίδρασή του στη χώρα, παρόμοια με εκείνη του Ρασπούτιν στη Ρωσία.

Ήταν ο άνθρωπος που έκανε ότι περνούσε από το χέρι του, ώστε να οδηγηθεί η χώρα στον εμφύλιο σπαραγμό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως αυτός ήταν ο άνθρωπος που με τις ενέργειες και τις υπόγειες διεργασίες του κατάφερνε να διαγράφει κάθε υποψία συνεννόησης μεταξύ δεξιών και αριστερών.

Το Newsbomb.gr «βουτάει» στην πιο σκοτεινή εποχή της Ελλάδας και στον άνθρωπο που έφερε τον εθνικό διχασμό: Τον... πατήρ Δημήτριο!

Ένας παπάς... μάλαμα!

Γεννήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 1903. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας, έλαβε άριστη ανατροφή. Σπούδασε στα πανεπιστήμια της Πράγας, του Σάλτσμπουργκ, της Ρώμης και μετέπειτα της Αθήνας. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρωσικά, πολωνικά, ελληνικά και τουρκικά.

Με τόσα και τέτοια προσόντα, θα μπορούσε να ακολουθήσει όποια καριέρα ήθελε. Εκείνος, όμως, άκουσε το κάλεσμα από τον Θεό και αποφάσισε να γίνει ιερέας. Αν και καθολικός, έρχεται σε επαφή με την Ορθοδοξία και στις αρχές της δεκαετίας του ’30 βαπτίζεται σε εκκλησία του Παρισιού. Το 1934 πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Στον Άθω εκάρη μοναχός και πήρε το όνομα Δημήτριος.

Το 1935 έρχεται στην Αθήνα και εντάσσεται στο Ιερατικό Τάγμα του Αγίου Παντελεήμωνος. Χειροτονείται από τον τότε μητροπολίτη Καρυστίας Παντελεήμων και εγγράφεται στο μοναχολόγιο της μονής Πεντέλης. Και κάπου εδώ ξεκινάει η δράση του...

Αναλαμβάνει ιερατικά καθήκοντα στο παρεκκλήσι των ανακτόρων, μια κομβικής σημασίας θέση, καθώς του δίνει την ευχέρεια να είναι κοντά στον Βασιλιά και να «κόβει» κίνηση.

Η φήμη του μορφωμένου παπά που δίνει συμβουλές για τα πάντα και ακούει όλα τα προβλήματα των πιστών, γιγαντώνεται και χειροτονείται Αρχιμανδρίτης. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μόνο που δεν είναι καλά...

Πίσω από τη διχαλωτή γενειάδα

Γιατί εκτός από μια αξιοσέβαστη μορφή του Κλήρου, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος, ήταν και πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, της Intelligence Service!

Μπαίνοντας στα μεγάλα σαλόνια της τότε Αθήνας, ανάμεσα σε εκείνα του Αλέξανδρου Παπάγου, μετατράπηκε κυριολεκτικά στα αυτιά και τα μάτια των Άγγλων που τότε έπαιζαν σημαντικότατο ρόλο στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα της χώρας.

Ως ιερέας των ανακτόρων ήταν εξομολόγος μελών της βασιλικής οικογενείας, όπως η πριγκίπισσα Νικολάου, η ρωσικής καταγωγής γυναίκα του πρίγκιπα Νικολάου γιού του βασιλιά Γεωργίου Α’, και μητέρα της γυναίκας του αντιβασιλέα της Γιουγκοσλαβίας Πέτρου.

Οι εξομολογήσεις μετατρέπονταν σε ανακρίσεις και οι πληροφορίες ταξίδευαν για Λονδίνο!

Ο Νικόλαος Σοϊλεντάκης στο βιβλίο του «Η αφελής Ελλάς», γράφει ότι ο Μπάλφουρ έπαιξε σημαντικό ρόλο ακόμα και στην αυτοκτονία-μυστήριο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κορυζή στις 18 Απριλίου 1941, δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη της γερμανικής εισβολής στη χώρα.

Λίγες ημέρες μετά ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος, πετάει τα ράσα, ξυρίζει την πυκνή γενειάδα του, φοράει τα πολιτικά και εγκαταλείπει την Αθήνα. Προορισμός του το στρατηγείο το Βρετανών στη Μέση Ανατολή!

Πώς «έπνιξε» την Ελλάδα στο αίμα

Την ίδια ώρα ο Μπάλφουρ βρίσκεται στην Αίγυπτο, ως υψηλά ιστάμενος στη Βρετανική Πρεσβεία και ο μεγάλος του στόχος είναι από την ασφάλεια του γραφείου του να βυθίσει τη χώρα μας στον εμφύλιο. Είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία του για να χυθεί ελληνικό αίμα, που πείθει και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ για την αναγκαιότητα (!) ενός εμφυλίου στη χώρα μας...

Τα Δεκεμβριανά, φέρουν την υπογραφή του.

Σημαντικός και ο υπόγειος ρόλος του στη Συμφωνία της Βάρκιζας. Με βάση δικό του σχέδιο εξαπολύθηκε το πογκρόμ βίας κατά των αριστερών ώστε να αντιδράσουν και να πυροδοτηθεί ο εμφύλιος. Ήταν εκείνος που είχε την αρχική ιδέα για τον ορισμό αντιβασιλέα στην μετακατοχική Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 1945 βρίσκεται πίσω και από την αποπομπή της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα και το σχηματισμό νέας από το Ναύαρχο Βούλγαρη.

Και όμως: Επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα!

Ήταν τέτοιο το θράσος του Μπάλφουρ που επέστρεψε στη χώρα μας ξανά!

Έστησε το στρατηγείο του στη Βρετανική πρεσβεία, στην οδό Πλουτάρχου 2 στο Κολωνάκι. Η επίσημη ιδιότητά του, ήταν «ειδικός εντεταλμένος του Foreign Office», ουσιαστικά όμως έδρασε ως αρχηγός της Intelligence Service στην Ελλάδα!

Όσο πιο φανερή δράση είχε, τόσο πιο πολύ φούντωναν οι κουβέντες για τον πρώην αρχιμανδρίτη και νυν Βρετανό πράκτορα που πολλοί πλέον αναγνώριζαν. Κάποια από αυτά που λεγόντουσαν για εκείνον έφτασαν στ’ αυτιά των δημοσιογράφων. Τον πραγματικό ρόλο του Μπάλφουρ ξεσκέπασε ο Κώστας Καραγιώργης σε σειρά πρωτοσέλιδων στο «Ριζοσπάστη» στις 23, 25 και 26 Ιανουαρίου 1947.

Αυτή ήταν η αφορμή για να τελειώσει η σταδιοδρομία του Βρετανού πράκτορα στη χώρα μας. Έφυγε την ίδια χρονιά και ανέλαβε υπηρεσία στην Παλαιστίνη.

Τα όσα πραγματικά έκανε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά. Ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ για τη δράση του. Ακόμα και το Foreign Office την κράτησε όσο το δυνατόν πιο μυστική.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ο Μπάλφουρ αφοσιώθηκε σε θεολογικές μελέτες και στην καλλιέργεια της βυζαντινής μουσικής.

Ο ρασοφόρος πράκτορας άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Οκτωβρίου 1989 σε ηλικία 86 ετών.