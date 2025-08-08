Λήγη συναγερμού για τη φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Η Πυροσβεστική ερευνά τα αίτια
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα (08/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
Υπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στο νοσοκομείο «Σωτηρία», επί της λεωφόρου Μεσογείων, στην Αθήνα.
Φωτορεπορτάζ - Βίντεο: Χάρης Γκίκας.
Η πυρκαγιά «ξέσπασε» εντός του παθολογοανατομικού εργαστηρίου, στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος και εκκενώθηκε.
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
Στο κτήριο έχουν προκληθεί μικρής εκτάσεως ζημιές.
