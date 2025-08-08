Λήγη συναγερμού για τη φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Η Πυροσβεστική ερευνά τα αίτια

Υπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στο νοσοκομείο «Σωτηρία», επί της λεωφόρου Μεσογείων, στην Αθήνα.

Φωτορεπορτάζ - Βίντεο: Χάρης Γκίκας.

Η πυρκαγιά «ξέσπασε» εντός του παθολογοανατομικού εργαστηρίου, στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος και εκκενώθηκε.

01 04 Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 02 04 Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 03 04 Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 04 04 Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Στο κτήριο έχουν προκληθεί μικρής εκτάσεως ζημιές.