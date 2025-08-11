Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Μπέλλα Βράκα των Συβότων καθώς ένας μοναχικός τράγος προσπάθησε να «κλέψει» μοχίτο από λουόμενους.

Το γνωστό στην περιοχή τετράποδο που συνηθίζει να κατεβαίνει στην παραλία για να βρει λίγη σκιά και... νόστιμα σνακ, αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει σε ένα στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έφτασε μέχρι τις σελίδες της βρετανικής Daily Mail.

Στο βίντεο που έγινε viral, ο τράγος πλησιάζει ανενόχλητος τους λουόμενους, εξετάζει με προσοχή τα υπάρχοντά τους και εντοπίζει τον απόλυτο καλοκαιρινό πειρασμό ένα δροσερό ποτήρι μοχίτο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, «βούτηξε» τη μουσούδα του μέσα και απόλαυσε μερικές γουλιές, προκαλώντας γέλια και πολλά κινητά που έσπευσαν να απαθανατίσουν το στιγμιότυπο.