Νερό με λάσπη βγάζουν οι βρύσες στον Πλαταμώνα – Σε απόγνωση κάτοικοι και χιλιάδες παραθεριστές

Σε κρίσιμη δοκιμασία βρίσκεται η καθημερινότητα στον Πλαταμώνα, καθώς το τεχνικό πρόβλημα στην πηγή των Αγίων Αποστόλων έχει επιφέρει σοβαρή θολότητα στο νερό σε τμήμα της κωμόπολης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Δίου – Ολύμπου, το πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή του λόφου και σε τμήμα της οδού Φρουρίου, εκατέρωθεν της βίλας του Μοσχώφ, με τις δημοτικές αρχές να καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν κάθε χρήση του νερού έως ότου καθαρίσει το δίκτυο.

Το περιστατικό έρχεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, με χιλιάδες Λαρισαίους και άλλους παραθεριστές να κατακλύζουν την περιοχή για τον Δεκαπενταύγουστο. Η ακαταλληλότητα του νερού έχει μετατρέψει το εμφιαλωμένο σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: από την οικιακή κατανάλωση και την προετοιμασία γευμάτων μέχρι την προσωπική υγιεινή, οι ανάγκες καλύπτονται πλέον μόνο με μπουκάλια νερού.

Σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία ανανεώνουν διαρκώς τα αποθέματά τους, ενώ πολλοί επιχειρηματίες της εστίασης εκφράζουν την αγωνία τους για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων. Ο δήμος διαβεβαιώνει ότι τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής: «Ο Δήμος Δίου Ολύμπου ενημερώνει ότι σήμερα Κυριακή 10-08-2025, λόγω τεχνικού προβλήματος στην πηγή των Αγ. Αποστόλων, δημιουργήθηκε θολότητα στο νερό του δικτύου στην περιοχή του λόφου και σε ένα τμήμα στην οδό Φρουρίου εκατέρωθεν της βίλας του Μοσχώφ. Παρακαλούμε τους Δημότες να αποφεύγουν να κάνουν χρήση του νερού έως ότου καθαρίσει το δίκτυο».

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

Διαβάστε επίσης