Φωτιά τώρα στον Κάλαμο
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:30
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στον Κάλαμο το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου.
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:30 και στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Στέφανο
16:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χίος: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό
14:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ