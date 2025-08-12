Φωτιά τώρα στον Κάλαμο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στον Κάλαμο το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:30 και στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.