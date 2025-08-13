Φωτιά στα Μέγαρα – Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Φωτιά στα Μέγαρα – Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στα Μέγαρα Αττικής στη θέση Κουμιντρί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από 95 Πυροσβέστες με 30 οχήματα και δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

