Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 53χρονο που έπεσε σε γκρεμό από ύψος 7 μέτρων

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου στο Ηράκλειο Κρήτης με θύμα έναν 53χρονο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί στην παραλία Μονοναύτης, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 7 μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκε η 3 ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε πέσει και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης