Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 17χρονου από τα Μελίσσια - Βρέθηκε σώος και αβλαβής
Τα ίχνη του 17χρονου είχαν χαθεί στις 26/07/2025, όταν είχε εξαφανιστεί από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 17χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τα Μελίσσια, καθώς βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.
Τα ίχνη του 17χρονου είχαν χαθεί στις 26/07/2025, όταν είχε εξαφανιστεί από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση του ανήλικου και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
«To Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται κοντά στον 17χρονο για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χίος: Εκκένωση στην περιοχή Παρπαριά
17:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα σε Βόλβη και Σκύδρα
17:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε
17:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρόμα και Βιγιαρεάλ θέλουν Μαυροπάνο – Πάνω από 20 εκατ. ευρώ η τιμή του
16:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112
15:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ