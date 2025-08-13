Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 17χρονου από τα Μελίσσια - Βρέθηκε σώος και αβλαβής

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 17χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τα Μελίσσια, καθώς βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Τα ίχνη του 17χρονου είχαν χαθεί στις 26/07/2025, όταν είχε εξαφανιστεί από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση του ανήλικου και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται κοντά στον 17χρονο για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

