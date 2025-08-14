Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο πρωτοπόρος του ελληνικού κινηματογράφου

Ο Θανάσης Ρεντζής, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου του 2025.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με το οποίο ο σπουδαίος δημιουργός διατηρούσε μια στενή, δημιουργική και γόνιμη σχέση.

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

«Ο λόγος του ήταν μεστός, με βαθιά νοήματα που δε στόχευαν παρά στο κέντρο του θέματος, στο οποίο αναφερόταν, μερικές φορές έδειχνε ιδιότυπος λόγος, αλλά δεν ήταν. Η έρευνά του είχε άμεση συνάφεια με το φιλμικό του έργο και αυτό με την θεωρητική του αναζήτηση. Αρκεί κάποιος να διαβάσει το περιοδικό Φιλμ και να δει τις ταινίες του» γράφει ο Γιάννης Φραγκούλης στο filmandtheater.gr.