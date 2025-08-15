Κόρινθος: Πρωτοβουλία του Δήμου για τον καθαρισμό των παραλιών

Σημαντική δράση από τον Δήμο Κορινθίων, που ανακοίνωσε ότι από τις αρχές Αυγούστου ξεκίνησε συνεργασία με την περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ» για τον συστηματικό καθαρισμό των παραλιών του.

Για το επόμενο δίμηνο, ειδικά συνεργεία της «ΟΖΟΝ» θα εργάζονται καθημερινά, από τις 07:00 έως τις 11:00 το πρωί, σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, συνολικού μήκους 9 χιλιομέτρων στον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό Κόλπο.

Στόχος των δύο πρώτων εβδομάδων της δράσης είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί επί μακρόν, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί συντήρηση για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου καθαριότητας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Τα συνεργεία της «ΟΖΟΝ» θα φροντίζουν για:

– Τον καθημερινό καθαρισμό των ακτών.

– Τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων σε σάκους.

– Την εναπόθεση αυτών σε κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται χειρωνακτικά, χωρίς τη χρήση μηχανημάτων, από οργανωμένες ομάδες εκπαιδευμένων εργατών καθαριότητας. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο καθαριότητας στις πολυσύχναστες, αλλά και στις λιγότερο επισκέψιμες περιοχές.

Οι ακτές που καλύπτονται από τη σύμβαση:

– Καλάμια.

– 5Φ.

– Ιερατική.

– Κανταρέ.

– Λέχαιο.

– Κάτω Άσσος.

– Ποσειδωνία.

– Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών.

– Κεγχριές.

– Λουτρά Ωραίας Ελένης.

– Αλμυρή.

– Κοκκώσι.