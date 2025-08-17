Μπόρις Τζόνσον: Διακοπές στην Εύβοια με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους

Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνουν ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον, οι οποίοι περνούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, μετά τον ερχομό του τέταρτου παιδιού τους

Μπόρις Τζόνσον: Διακοπές στην Εύβοια με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους
Στην Ελλάδα βρίσκονται για άλλο ένα καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους.

Το ζεύγος επέλεξε την Εύβοια, αναφέρει η Daily Express.

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προορισμός των φετινών διακοπών της οικογένειας Τζόνσον, αφού τον Ιούλιο περασμένο μήνα ταξίδεψαν στην Ιταλία.

Ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, φέτος στις 21 Μαΐου.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει άλλα τέσσερα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ, και έχει τουλάχιστον ένα άλλο παιδί από εξωσυζυγική σχέση.

