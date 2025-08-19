Σητεία: Ημιβυθισμένο φορτηγό πλοίο - Είχε προσαράξει σε ύφαλο από τα τέλη Ιουλίου

Ημιβυθισμένο βρίσκεται το φορτηγό πλοίο «MN Kostas», σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου σε χαρτογραφημένο ύφαλο στην περιοχή Κυπριαμαδί, ανοιχτά της Σητείας.

Το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο χωρίς επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση από το συμβάν.